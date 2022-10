Exposição sensorial promove passeio por uma floresta viva em Salvador

Imagine poder ouvir o som dos pássaros, sentir a terra e ver a floresta como se estivesse dentro dela. É isso que a exposição sensorial Floresta Sempre Viva, idealizada pela produtora de celulose Bracell, traz gratuitamente aos visitantes no Shopping da Bahia até o dia 18 de outubro

Com ajuda de óculos de realidade virtual, além de amostras de solo, aromas da natureza, som de animais, árvores e curso d’água captados nas áreas de conservação ambiental da empresa na Bahia, visitantes podem se sentir mais conectados com a natureza e refletir sobre a conservação de áreas de vegetação nativa da Mata Atlântica.

A servidora pública Verônica Silva, 49, mãe da Maria Beatriz, 5, e Maria Júlia, 4, passeava com as meninas no shopping, que foram atraídas para a aventura. Segundo Verônica, cada filha gostou de um elemento diferente. A mais velha preferiu os elementos táteis, como pegar na terra e tocar nas plantas; já a caçula deu atenção ao sentido auditivo e visual, como ouvir os passarinhos e ver as imagens.

Mãe apresenta às filhas alguns tipos de planta Foto: Marina Silva / CORREIO

“São sensações incríveis para elas porque a gente acha que o tomate dá no mercado, aqui é bom para associação daquele caju que a gente vê lá no mercado, com essa plantinha do cajueiro. Achei sensacional o interesse delas elas virem e falaram ‘eu quero ir ali’. É atrativo, é tátil, dá para sentir o cheiro e ver as coisas”, descreve.



“Trazer pequenas pílulas da natureza para a gente é uma experiência bem emocionante”, elogia.



Para a advogada Ana Carolina Martins, 39, foi o óculos de realidade virtual que chamou a sua atenção, dos dois filhos, Marcelo, 5, e Pedro, 2, e esposo, Bruno Neiva, 33. A família toda usou os óculos e se divertiu com as imagens que apareceram. “Achei bem legal, realidade totalmente fiel. Tanto que tinha uma cobra ali [no virtual] e o pessoal ficou me cutucando e eu pulei achando que a cobra vinha para mim”, brinca Ana Carolina.



Mãe acompanha filho em viagem no mundo da realidade virtual Foto: Marina Silva / CORREIO

Além das seções interativas, a exposição conta com informações nos painéis. Ana e Bruno aproveitaram a oportunidade para alertar as crianças sobre a importância de preservar a natureza. Como o primogênito está no grupo 5 e o mais novo, na creche, ambos tiveram o primeiro contato com o tema preservação e extinção.

Preservação

Pela segunda vez consecutiva, a Bahia ocupa o segundo lugar no ranking de desmatamento da Mata Atlântica no Brasil. Entre 2019 e 2020, segundo o relatório Atlas dos Remanescentes Florestais da Mata Atlântica, da Fundação SOS Mata Atlântica e Instituto Nacional de Pesquisas (INPE), o estado desmatou 4.968 hectares da Mata Atlântica, ficando atrás somente de Minas Gerais (9.209 hectares desmatados). A posição ainda condiciona o risco de desaparecimento de animais como ouriço-preto, sapo- foguete e preguiça-de-coleira, alertam os painéis da exposição sensorial.

O que foi aprendido durante a visita, além de ser usado para a vida, ainda pode ajudar o espectador a ganhar um óculos 3D - ativo quando em frente a vídeo em 360° em redes sociais. Para finalizar a experiência, a Bracell disponibiliza um painel touchscreen com perguntas sobre o que foi aprendido durante a tour. Quem acertar três das quatro perguntas pode continuar a diversão em casa com um óculos 3D.

Painéis informam sobre natureza e importância da preservação Foto: Marina Silva / CORREIO



A Bracell é uma das maiores produtoras de celulose solúvel e celulose especial do mundo, com duas principais operações no Brasil, sendo uma em Camaçari. Além da exposição, a empresa se comprometeu com a iniciativa Compromisso Um-para-Um, que propõe conservação de áreas de vegetação nativa proporcional ao tamanho das áreas de plantio. A estimativa é que a madeireira cumpra o propósito até 2025.



*Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro