Exposição sobre a carreira de Zico chega nesta segunda (1) a Salvador

A exposição que mostra a carreira de Zico, um dos maiores ídolos do futebol brasileiro, chega a Salvador nesta segunda-feira (1), no Salvador Norte Shopping. Os amantes do futebol e fãs do ídolo do Flamengo poderão visitar uma exposição interativa, que conta a trajetória de Arthur Antunes Coimbra, o Zico, no esporte.

O espaço do 'Zico Park', instalado no piso L3, exibe peças originais que fizeram parte da trajetória de Zico, como camisas dos clubes e chuteiras, além de réplicas de troféus. Logo na entrada da exposição há dois painéis interativos e o espaço ainda conta com uma experiência de realidade virtual como jogador profissional.

“Com a ajuda de óculos 360°, eles podem aplicar fundamentos que os jogadores utilizam em seu dia a dia, como treinos de chutes, controle de bola e cabeçadas”, revela Eliton Perini, um dos idealizadores do projeto.

Para os fãs que quiserem relembrar os gols mais marcantes da carreira de Zico, a exposição também conta com um cinema que exibe os lances durante a visitação. No fim, ainda é possível deixar uma assinatura e uma mensagem para o ídolo em um painel interativo. Os ingressos custam entre R$ 30 e R$ 35.

Na sexta-feira (4), a partir das 18h, o ex-jogador do Flamengo estará em Salvador para visitar o 'Zico Park' e participar de uma noite de fotos e autógrafos exclusiva para quem comprar seu livro 'A História de todos os Gols de Zico'. Os exemplares já estão à venda e custam R$ 200.

A biografia de Zico foi escrita pelos flamenguistas Bruno Lucena, Marcelo Abinader e Mário Helvécio. A carreira do ex-jogador é contada em ordem cronológica. As páginas contêm também estatísticas, rankings e curiosidades sobre a vida do craque.

Serviço:

O Quê: Zico Park

Data: 01/08 a 21/08

Local: Salvador Norte Shopping, piso L3

Horário: Segunda a sábado, das 11h às 22h e domingo, das 12h às 21h

Ingressos: R$30, de segunda a sexta; e R$35, aos sábados e domingos ou notas fiscais no valor de R$200 em lojas do shopping ou R$100 no site de compras Salvador Norte Online (salvadornorteonline.com.br).