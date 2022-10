Exposição tem Frida Kahlo pop, tecnológica e interativa; assinante do CORREIO tem 40% de desconto

Frutas tropicais; pássaros silvestres; flores; muitas cores; altares; o comunismo; o amor e a dor. Todos esses elementos estiveram muito presentes na obra e na vida da artista plástica Frida Kahlo (1907-1954) e isso poderá ser percebido na exposição Frida Kahlo - A Vida de um Ícone, aberta nesta quarta-feira (5) em Salvador, primeira cidade da América Latina a receber a mostra, que em sua maior parte é digital.

Instalado num dos estacionamentos do Salvador Shopping, o espaço ocupa uma área de aproximadamente 2000 m² e é dividido em dez ambientes, que revelam diversas etapas da mexicana que se tornou um ícone feminista. A tecnologia é o destaque do evento que, segundo a organização, exigiu um investimento de aproximadamente R$ 10 milhões.

Projetores lasers revelam imagens de criações realizadas pela própria Frida ou por artistas que se inspiraram na estética dela para criar novas obras. Uma delas é uma instalação que mistura elementos reais e virtuais. A sala é chamada Convalescença, referência ao período em que Frida se recuperava de um grave acidente que sofreu, quando o ônibus onde estava se chocou com um bonde. Aos 18 anos, a futura artista plástica teve três fraturas na coluna e uma barra de ferro perfurou seu corpo.

A instalação mostra Frida presa por cordas a uma cama. Foi deitada que a artista começou a realizar suas primeiras pinturas, quando pediu à mãe um cavalete adaptado. As imagens projetadas se alternam e refletem o ciclo da vida, em diversas etapas, como o nascimento, a morte, a saúde e a doença.

O marcante acidente, que mais tarde provocaria a amputação de uma perna, está indiretamente presente em diversas partes da exposição. Logo no início, estão reproduções dos espartilhos de imobilização que Frida precisou usar em razão dos danos à coluna. Uma sala muito escura e de paredes pretas contrasta com a alegria e o colorido dos demais espaços: ali, estão radiografias que que remetem ao acidente e que sofreram intervenções de artistas, com a inserção de elementos que remetem a obras de Frida, como abacaxis e melancias.

Espaço lúdico

Os autorretratos são um destaque da carreira da mexicana e o visitante irá se deparar com alguns deles, ainda que reproduzidos digitalmente. Num dos espaços lúdicos da exposição, é possível recriar a partir de um desses retratos da pintora. O visitante pega um papel onde há uma imagem do rosto de Frida em preto e branco e pode colori-la com lápis de cera, que ficam disponíveis numa mesa à vontade.

E as mesas ficam num lugar charmoso: um vilarejo que reproduz aquelas cidadezinhas mexicanas que nos acostumamos a ver em filmes ou animações. Depois de terminar de colorir, a pessoa pode projetar sua criação em um telão e vê-la ampliada, em mais de dois metros de altura. Crianças, claro, vão se interessar pela brincadeira tanto quanto os marmanjos.

Na verdade, praticamente toda a exposição deve agradar a público de todas as idades. Uma das mais divertidas é a sala em que o visitante faz uma viagem ao universo de Frida Kahlo com o uso de óculos de realidade virtual. Com duração de nove minutos, a brincadeira começa com um pequeno show de Frida, acompanhada de cinco músicos. Se quer aproveitar totalmente a viagem, dê-se o trabalho de movimentar a cabeça em todas as direções, para não perder nada.

Do show, você vai para o quarto de Frida e, sentado na cama virtual dela, conhece o quarto da artista. Em seguida, parte para uma viagem fora da casa dela e por uma cidadezinha, provavelmente na primeira metade do século passado. Daí em diante, é uma viagem surrealista, que lembra as pinturas da mexicana. Vai partir para um voo virtual, num céu repleto de melancias, caveiras, pássaros, cocos secos que derramam lágrimas brancas... tudo isso novamente inspirado nas pinturas de Frida. Mas lembre-se: se sentir um frio na barriga, como este repórter, você está em terra firme, fique tranquilo.

Frida Kahlo - A Vida de um Ícone fica em Salvador até 4 de dezembro e em fevereiro segue para São Paulo. O mesmo acervo está em Montreal, no Canadá e em Nova York, nos EUA. A exposição foi criada na Espanha pela Frida Kahlo Corporation e pela empresa Layers of Reality. No Brasil, a realização é da Blast Entertainment, responsável pela mostra Beyond Van Gogh, que teve mais de 380 mil visitantes em São Paulo e, vale observar, não é a mesma que esteve em Salvador, no início deste ano.

Rafael Reisman, CEO da Blast Entertainment, diz que a exposição que chaga a Salvador é completa e mais: trata-se de uma versão estendida daquela que está em cidade como Los Angeles. "Frida tem tudo a ver com a Bahia. Acho que se ela fosse brasileira, seria baiana. Tem todo o tempero da Bahia, a cor que a Bahia tem. Por isso, acabou sendo muito interessante lançar este projeto aqui", defende Rafael.

SERVIÇO

Onde: Salvador Shopping, Salvador – BA

Local: Avenida Tancredo Neves, 3133 – Caminho das Árvores

Quando: de 05/10 a 04/12.

Horários: Segunda a sábado, das 10h às 21h // Domingo das 10h às 20h

Ingressos:

Semana Diurno: R$ 60 | R$ 30

Semana Noturno (seg a qui): R$ 75 | R$ 37,5

Fim de Semana (sex a dom): R$ 100 | R$50

VIP Experience: R$ 150,

Assinantes Clube CORREIO têm 40% de desconto na inteira.

Observação:

Segunda a quinta diurno: das 10h às 17h40

Segunda a quinta noturno: a partir das 18h às 21h

Sexta, sábado e domingo: O valor é único o dia inteiro, sem divisão por turno