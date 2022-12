Exposição traz resultado de trocas de cartas com pessoas desconhecidas

Foi através da leitura de um livro que o artista visual baiano Caíque Costa conheceu a história de uma mineira solitária - que fez um anúncio desesperado no jornal. Inspirado no apelo, ele trouxe a situação para 2019, espalhando o anúncio-provocação “Sinto-me Só. Escreva-me Carta de Amor” em jornais, transportes públicos, estações e banheiros de Salvador.

“Durante aproximadamente dois anos, troquei cartas com desconhecidos a fim de melhor compreender o sentimento no atual cenário contemporâneo”, conta Caíque. A troca de mensagens sobre a temática da solidão resultou na exposição que será aberta terça-feira (6), no Museu de Arte da Bahia, no Corredor da Vitória.

“Não é apenas um desabafo ou conciliação com minha história. Antes de tudo, trata-se de uma conversa sobre um sentimento comum, pelo qual todos passam alguma vez na vida, mas evitam comentar pois é sempre visto como um mal”, dize Caíque que prepara ainda o lançamento de um livro arte sobre a temática.

Entre os itens que estarão expostos estão comprovante de pagamento e fotos da caixa postal utilizada para receber as cartas, recortes dos anúncios e de matérias sobre solidão e trechos das cartas em resposta ao anúncio, preservando o anonimato dos remetentes. E seus desdobramentos através de colagens e outras formas de arte digital.

“Já encarei a solidão por um outro olhar, de viés apenas negativo. Hoje sou uma pessoa que busca a solidão. Entendo que é um período, às vezes, necessário. Nunca é algo fácil, mas já sei que vai passar. É um exercício constante para aprender a gostar de si, a viver com seus demônios e saber domesticá-los”, define Caíque, que atualmente cursa mestrado em Artes Visuais pela Universidade de São Paulo.

A primeira solidão que viveu foi em família. Na vida adulta, sentia-se profundamente desamparado em longos relacionamentos a dois. No período em que mais se sentiu só em meio à multidão, foi se desfazendo de alguns amigos e da expectativa de contato. A fase dos aplicativos rendeu relações efêmeras fruto de troca de mensagens repetitivas. Museu de Arte da Bahia (Corredor da Vitória). Abertura hoje, às 19h. Visitação gratuita até 21/01, de terça a sexta, das 13h às 18h, e sábados e domingos, 13h às 17h.