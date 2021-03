Exposição virtual resgata antiga arte dos cartazes dos anúncios de cinema

Com a proximidade do centenário de seu nascimento, o cartazista de anúncios de cinema Renato Fróes (1922-2014) ganhará uma exposição virtual de sua obra. Através do projeto “Centenário Renato Fróes” será feita a digitalização, restauração digital e exposição virtual de seu acervo original de cartazes, que abrange um período de mais de meio século.

Cartazes de Renato Fróes estarão em exposição virtual a partir de abril

A exposição estará disponível para o público no site cartaz100.com, a partir de abril, mas algumas obras já podem ser conferidas no perfil do projeto no Instragam (@cartaz100).

A obra de Renato Fróes — “que foi talvez o maior desenhista de anúncios publicitários dos filmes em jornais de Salvador”, como escreveu em 2008 o crítico André Setaro (1950-2014) — é um trabalho de artesania que ilustra boa parte da história do Cinema no século 20.



Durante muitas décadas, o grande chamariz para o público ir aos cinemas eram os cartazes publicados nos jornais. Esses cartazes, que tinham design e arte próprios, eram diferentes dos cartazes oficiais dos filmes.Com o objetivo de chamar a atenção do leitor, e com a competição entre as salas exibidoras, os cinemas contratavam desenhistas para fazerem os anúncios de suas sessões para as páginas dos jornais. Em Salvador, Renato Fróes foi provavelmente o mais longevo nessa arte.Fróes chegou a referir-se a seu trabalho como “a arte que se perdeu”, desiludido com o fim da profissão, mas agora seus cartazes serão preservados através de cópias digitais e estarão disponíveis para serem acessados a qualquer hora pelos fãs de cinema e artes visuais.