Exposições celebram 472 de Salvador

O Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (IGHB) e o Palacete das Artes inauguram duas exposições, nesta segunda-feira (29), que lembram a história e os encantos de Salvador na passagem de seus 472 anos. Numa parceria com a Confraria Fotográfica, o Instituto Geográfico e Histórico da Bahia exibe em suas redes sociais, até dia 4 de abril , 60 fotografias do acervo da instituição e dos mais de 20 fotógrafos integrantes da Confraria.

Além de contemplar a Salvador antiga com obras de Arquitetura Civil, Militar e Religiosa, Palácio dos Arcebispos; Centro Histórico, Cidade Baixa e Alta, Antigo edifício dos Correios da Bahia, na Rua da Alfândega e Biblioteca Pública, dentre tantas outras imagens que retratam a história e cultura da cidade de Salvador, o público poderá conferir as transformações urbanas com fotos atuais de bairros como Itapoan, Rio Vermelho, Barra, Centro Histórico e importantes registros da nossa gente, cultura e culinária. https://www.ighb.org.br/

Vista da Papinha, de Sergio Amorim, em mostra no Palacete das Artes (Foto: Divulgação)

Já o Palacete exibe, até dia 6 de abril, via redes sociais, a exposição Águas de Salvador e da Baía de Todos os Santos, mostra individual do artista plástico Sérgio Amorim. A mostra retrata em 22 pinturas Inspirado por sua vivência na cidade de Salvador na década de 90, quando morou na região do centro histórico e despertou o seu olhar para a beleza das águas que banham a cidade e para os costumes do povo baiano que labutam, vivem e tiram o sustento da Baía de Todos os Santos. A agenda completa da mostra pode ser acessada através do site www.ipac.ba.gov.br.





Registro de Roberto Abreu para amostra do Shopping Salvador (Foto: divulgação)

O Shopping Itaigara também homenageia a cidade com uma exposição fotográfica digital que estará disponível nos em seus perfis do no Instagram e Facebook. A mostra contará com imagens de diversos locais de Salvador, desde os mais famosos e visitados até aqueles que com forte significado para algumas pessoas, mas ainda pouco explorados. Os registros são do fotógrafo Roberto Abreu.

Os locais fotografados foram sugestões de um grupo de convidados formado pelo músico Carlinhos Brown, pelo beauty artist Fernando Torquatto e pela jornalista Jessica Senra, entre outros. Pontos turísticos consagrados, a exemplo do Farol da Barra, Praça Castro Alves e Ponta de Humaitá, dividem espaço com outros locais como a fachada do Guetho Square, Casa dos Sete Candeeiros e Santo Antônio Além do Carmo.

