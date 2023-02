'Expressão da cultura brasileira': Janja explica presença no Carnaval de Salvador

"É o compromisso que viemos falando desde a campanha. O presidente Lula fez uma campanha muito voltada à cultura e o carnaval da Bahia, assim como o carnaval do Rio de Janeiro, é a expressão da cultura brasileira, da alegria do povo brasileiro". Com essas palavras, a primeira-dama da República, Janja da Silva, explicou sua presença no carnaval de Salvador.

Ela chegou ao Camarote Expresso 2222 no final da tarde deste domingo (19), acompanhada de Fátima Mendonça, esposa do senador Jaques Wagner, e da primeira-dama da Bahia, Tatiana Velloso.

O presidente Lula, por sua vez, ficou em sua hospedagem, na Base Naval de Aratu, onde descansa.

Janja declarou que era um sonho de vida estar no camarote da Família Gil, que fica no Edifício Oceania, em frente ao Farol da Barra e com visão privilegiada para a saída dos blocos. Neste momento, quem começou a passagem foi o cantor Márcio Victor, que puxa pipoca com Firme e Forte.

