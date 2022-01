Expresso 2222 e Transa: 50 anos dos discos de Gil e Caetano que marcaram a música do Brasil

O ano de 1972 marcou o retorno ao Brasil de dois de seus maiores artistas que estavam exilados em Londres: Caetano Veloso e Gilberto Gil. Além da alegria do retorno quando foram recebidos com todo carinhos pelos fãs, amigos e admiradores em geral, os cantores e compositores baianos lançaram dois discos que são marcos em suas carreiras. O de Caetano, Transa, foi gravado em Londres em 1971 e só lançado no Brasil em 1972. O de Gil, Expresso 2222 já foi gravado no Brasil. Ouvindo esses trabalhos, 50 anos depois, dá para perceber que eles continuam com a mesma qualidade e com um repertório impecável.

Caetano sempre falou que sofreu muito no exílio. Por ele, nunca teria saído do Brasil. Ainda mais daquela forma (forçado, tanto ele quanto Gil, pela Ditadura Militar na época). Isso se reflete no primeiro disco londrino de 1971 que tem pérolas como London London e Maria Bethânia mas é considerado pelo artista um disco triste.

Transa, que foi gravado no Chappell Recording Studios, (também em 1971 mas só lançado em 1972) teve direção do cantor e compositor Jards Macalé e uma banda formada por Moacyr Albuquerque (baixo) Tutty Moreno (percussão) Áureo de Souza (bateria) e Jards Macalé (violão e guitarra). Transa tem um repertório de responsa. A começar por Mora na filosofia (Monsueto), Triste Bahia (Gregório de Mattos e Caetano Veloso) It´s a long away, Nine out of Tem. Um discaço.

Uma curiosidade é a participação da cantora Ângela Ro Ro (antes de ficar famosa com esse nome) que participou tocando gaita na faixa Nostalgia. Nessa época ainda conhecida pelo seu nome de batismo, Ângela Maria Diniz Gonçalves, carioca com raízes familiares na Bahia (tem uma rua na Barra chamada Diniz Gonçalves) ela se mudou para Londres no início dos anos 1970, onde trabalhou também como garçonete.

Foto: Reprodução - Disco Transa, de Caetano Veloso

Apesar da qualidade gráfica da capa do disco e da qualidade musical, a gravadora Philips cometeu uma gafe e não creditou a ficha técnica. O que levou Caetano a fazer o seguinte comentário no antigo Jornal do Brasil:

"Chamei os amigos para gravar em Londres. Os arranjos são de Jards Macalé, Tutty Moreno, Moacyr Albuquerque e Áureo de Sousa. Não saíram na ficha técnica e eu tive a maior briga com meu amigo que fez a capa. Como é que bota essa bobagem de dobra e desdobra, parece que vai fazer um abajur com a capa, e não bota a ficha técnica? Era importantíssimo. Era um trabalho orgânico, espontâneo, e meu primeiro disco de grupo, gravado quase como um show ao vivo

Enquanto o disco de Caetano foi gravado em Londres um ano antes e lançado em 1972 quando ele retornou, o de Gilberto Gil já foi gravado aqui em São Paulo. A música que dá nome ao disco Expresso 2222 se tornou uma das preferidas do publico e batizou o badalado camarote que se destaca no Carnaval de Salvador, pilotado por sua mulher, a empresária Flora Gil.

O disco que depois foi remasterizado em Londres no icônico estúdio dos Beatles o Abbey Road, traz na capa o primeiro filho de Gil, Pedro (que eu tive o prazer de conhecer) fruto de seu casamento com Sandra Gadelha, Drão, com quem teve ainda além de Pedro, Preta e Maria. Pedro morreu em um acidente de carro em 1990.

Foto: Capa do disco Expresso 2222 - Reprodução

Expresso 2222 reúne um time de músicos de primeira. A começar pelo guitarrista Lanny Gondin, um monstro cultuado por toda uma geração. Recentemente foi exibido um documentário sobre ele que enfrenta sérios problemas de saúde. E mais: Bruce Henry (baixo), Tutty Moreno (bateria e percussão) e Antônio Perna (piano).

O repertório tem joias como a música titulo, Pipoca Moderna, com a participação da Banda de Pífanos de Caruaru; A clássica Back in Bahia (que foi regravada depois por Wanderléa); Chiclete com Banana (Gordurinha e Almira Castilho) lançada pelo genial Jackson do Pandeiro o Canto da Ema de João do Vale, Ayres Viana e Alventino Cavalanti) Oriente e O Sonho Acabou.