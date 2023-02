Expresso 2222 terá Margareth e convidado especial de Flor Gil

Quando Gilberto Gil pensa em sua memória mais marcante do Expresso 2222 - o camarote - os primeiros anos logo vêm à mente. "O primeiro e o segundo ano, os momentos que a gente reuniu a família a pedido de Bela, que tinha 10 anos. Ela pediu para a mãe e para o pai arrumarem um lugar para ver o Carnaval e juntamos umas 30, 40 pessoas", diz, mencionando a culinarista e chef Bela Gil.

Desde então, pela varanda e pelos ambientes do Expresso 2222, passaram centenas de estrelas nos últimos 25 anos. Entre convidados ilustres e artistas de todas as partes do mundo, o espaço comandado pela família Gil se tornou parada obrigatória do Carnaval de Salvador - é difícil imaginar a folia sem o Expresso e vice-versa. Depois de um hiato de dois anos, o camarote volta a receber convidados e amigos nesta sexta-feira (17), no Edifício Oceania, primeiro destaque do circuito Barra-Ondina. Será também o retorno ao prédio, após ter passado por outros locais da Avenida Oceânica.

Neste ano, em sua 23ª edição - apesar do aniversário de 25 anos de existência, a pandemia afetou a contagem -, o espaço vai homenagear os 50 anos do álbum homônimo. Expresso 2222, o álbum, não apenas foi um marco do retorno de Gil ao Brasil após o exílio na ditadura militar, como também se tornou uma das maiores referências da Música Popular Brasileira.

"Foi um período de vivências muito especiais, de novidades, e a música popular naquele momento ganhava uma dimensão extraordinária no mundo todo. O disco se inseria nesse conjunto de novidades que surgia naquela época", disse Gil, na tarde desta quinta-feira (16), em uma entrevista coletiva que apresentou os principais detalhes do camarote, no próprio Edifício Oceania.

Em clima de nostalgia, a empresária Flora Gil, que comanda o espaço ao lado do marido, lembrou de como momentos vividos pelos visitantes do camarote estão entrelaçados à própria folia soteropolitana. "Muitos músicos ficavam na brinquedoteca do camarote. Os Gilsons, que são José, João e Fran vinham aqui, e a gente segurava eles com medo. Esses meninos nasceram no Expresso, assim como os filhos de Paula e Caetano, de Arnaldo Antunes, de Moraes (Moreira). Muitos músicos que tocam hoje no Carnaval estavam aqui brincando de videogame com os pais", lembra.

Música

O olhar atento da família Gil acompanha cada detalhe da programação no espaço. Funcionando de sexta a terça-feira (21), o Expresso 2222 segue comandado pelo casal Gilberto e Flora, mas com participação em peso de outros membros do clã. Para completar, o line-up inclui artistas como Gilsons, Karol Conká, Márcia Castro, Afrocidade e a ministra da Cultura, Margareth Menezes.

Um dos destaques também será o cantor Vitão, convidado especial de Flor Gil, filha de Bela Gil. Flor, que costuma cantar com o avô, também tem o hábito de fazer sugestões à tia Preta. Este ano, sugeriu o cantor paulistano de 23 anos, que estará no local nesta sexta-feira.

"Eu sempre chamo vários amigos. Como esse ano é a volta, falei 'vou aproveitar, vou chamar alguém'. Pensei nele e estou muito feliz, porque essa volta do Expresso vai ser demais", disse a garota.

Uma ausência deste ano será de Preta Gil, que comandou a varanda elétrica em edições anteriores, mas que está em tratamento contra um câncer no intestino. No entanto, imagens de Preta em anos anteriores fazem parte da decoração do ambiente.

"No camarote, a gente tem algumas ativações de Preta, porque vocês sabem que ela está fazendo tratamento no Rio e não vai estar no Carnaval da Bahia. Mas, ano que vem, com fé em Deus, ela vai estar aí com o bloco dela na rua de novo. Foi só uma paradinha, mas daqui a pouco ela volta", disse Flora.

Livro

O evento também marcou o lançamento do livro Expresso 2222, que conta a história do álbum homônimo. A autora, Ana de Oliveira, explicou que trata-se de um livro-objeto e, portanto, há materialidade no projeto gráfico.

"Tem outra parte que é de pesquisa. Tem uns quatro capítulos de uma pesquisa muito vasta, apurada e isso levou um tempo, uns oito meses. E o processo de impressão gráfica foi complicado porque ele tem muitas peculiaridades no acabamento, nos detalhes todos. Foram uns dois meses só dessa parte gráfica", explica a escritora.

Ana também é autora dos livros sobre Tropicália e Acabou Chorare. "São ideias minhas que eles acolhem muito amorosamente. Esse é o terceiro livro sobre disco, sempre livros-objeto do tamanho da capa de um vinil. Vai vir mais", adianta.

No material, artistas, intelectuais e jornalistas se debruçam sobre as faixas do disco, com a história de cada canção e obras visuais. Publicado pela editora Iyá Omin Edições, o livro pode ser encontrado desde dezembro do ano passado nas principais livrarias do país.

Para Gilberto Gil, a edição é "interessantíssima". "Tem a recuperação de vários aspectos da época, como por exemplo a capa do Expresso 2222 retomada em outra forma, mas mantendo o sentido inicial. É um trabalho caprichoso de Ana, que prima por realizações interessantes e sofisticadas", elogia.

Estrutura

Tendo sido o primeiro camarote exclusivo para convidados do Carnaval de Salvador, o Expresso nunca vendeu camisas.

"Por isso, o Expresso tem que ter mais marcas exatamente para fechar essa conta. Sem esses patrocinadores, eu não teria fôlego para fazer um Expresso onde o convidado entra, pode comer, beber e a conta está paga", acrescenta a Flora Gil, que cita marcas como Coca-Cola, iFood, Elo e Magazine Luiza.

Este ano, os ambientes de gastronomia, bares, pista de dança e bem-estar terão decoração inspirada na canção Expresso 2222, inclusive com trechos da música estampados nas paredes. Outro destaque será uma campanha de combate ao assédio em que os convidados vão poder ser fotógrafos ao lado de frases do movimento Stand Up, apoiado pela L'Oréal Paris.

Em uma ação de sustentabilidade, os resíduos sólidos produzidos no espaço passarão por gerenciamento e, depois de beneficiamento, serão destinados ao Recicla Solar, projeto da Solar Coca-Cola com o objetivo de ampliar a reciclagem na empresa. A expectativa é reinserir até uma tonelada de material que viraria lixo nos aterros sanitários à cadeia produtiva. A Solar deve apoiar a coleta e comprar os resíduos beneficiados.

“Essa iniciativa entra para uma série de parcerias que estamos realizando, desde janeiro, junto aos eventos em que estamos presentes, contribuindo para a reciclagem dos resíduos gerados nestes grandes acontecimentos artísticos e culturais", diz a diretora regional da empresa, Fernanda Raizama.

Confira a programação para todos os dias no Expresso 2222

Sexta-feira (17)

1° set: Banda 2222 e Mariá Pinkusfeld recebem Illy Gouveia

2° set: Gibi e Sistema Paggotrap + Dai

Pista com DJ Libre Ana

DJ Residente Raiz se apresenta na abertura e intervalos entre os sets

Sábado (18)

1° set: Banda 2222 e Mariá Pinkusfeld recebem Nêssa e Tiri

2° set: Margareth Menezes

Pista com DJ Lorde Breu

DJ Residente Raiz se apresenta na abertura e intervalos entre os sets

Domingo (19)

1° set: Banda 2222 e Mariá Pinkusfeld

2° set: Afrobaile - Afrocidade convida Celo Dut e Karol Conká

Pista com DJ Pivoman

DJ Residente Raiz se apresenta na abertura e intervalos entre os sets

Segunda-feira (20)

1° set: Banda 2222 e Mariá Pinkusfeld recebem Diggo e Murilo Chester

2º set: Márcia Castro e Banda 2222 convidam Nara Couto, Anelis

Assumpção, Josyara e Spartakus

Pista com Ubunto

DJ Residente Raiz se apresenta na abertura e intervalos entre os sets

Terça-feira (21)

1° set: Banda 2222 e Mariá Pinkusfeld recebem Gilsons

2° set: Hiran convida Sued Nunes, Di Cerqueira, Nininha Problemática e Yan Cloud

Pista com DJs Fresh Prince da Bahia e Kevin David

DJ Residente Raiz se apresenta na abertura e intervalo entre os sets



O Correio Folia tem patrocínio da Clínica Delfin, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e apoio da Jotagê e AJL.