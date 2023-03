Expulso do BBB, Cara de Sapato faz 1º treino: 'Quero lutar logo'

Antônio 'Cara de Sapato' Jr. está de volta aos treinos após ser eliminado do Big Brother Brasil 2023. O lutador de MMA compartilhou um vídeo nas redes sociais mostrando sua rotina de exercícios, de olho no retorno às competições. Segundo o paraibano - que foi criado em Salvador - seu condicionamento físico piorou após a sua participação no reality show.

"Depois de muitos dias de confinamento eu perdi massa magra e condicionamento, então agora é ralar pra voltar a rotina de treinos. Não está nada fácil. E olha que eu já vinha recuperando de uma cirurgia no joelho, mas eu estou trabalhando porque quero voltar a lutar logo", publicou o atleta, que treinou ao lado do ator João Vicente de Castro.

A última luta de Cara de Sapato aconteceu no dia 17 de junho de 2021, pela PFL (Professional Fighters League). Ele venceu o paraibano Bruce Souto em decisão unânime dos juízes e garantiu vaga nas semifinais da PFL. O lutador, porém, sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho e precisou passar por cirurgia.

Em resposta aos seguidores nos Stories, o atleta adiantou que planeja voltar aos ringues ainda em 2023. Mas afirmou que o retorno às atividades está "triste". Ele soma um cartel de 15 vitórias - sendo 11 delas por finalização -, cinco derrotas e dois No Contest (luta sem resultado).

"Tenho quase certeza que eu vou lutar esse ano. Só não vou se der alguma coisa errada, porque meu desejo é de lutar esse ano ainda, provavelmente no final do ano, mas não tenho nada programado. Estou cuidando do meu joelho, voltando às atividades e está sendo "triste". Mas espero lutar, acho que na metade do segundo semestre", falou.

Cara de Sapato foi eliminado do BBB23 no dia 16 de março, ao lado de MC Guimê. No programa ao vivo, Tadeu afirmou que a decisão foi tomada após os dois participantes terem passado do ponto com a mexicana Dania Mendez, que foi ao reality por meio de intercâmbio com o La Casa de Los Famosos.