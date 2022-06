Expulso no banco, Rodrigão vai desfalcar o Vitória contra o Atlético-CE

Rodrigão nem sequer estreou com a camisa do Vitória e já vai desfalcar o time na próxima rodada da Série C do Brasileiro. Contratado na semana passada, o centroavante foi relacionado pela primeira vez pelo técnico Fabiano Soares para o jogo de domingo (6) contra o Volta Redonda, e acabou sendo expulso no banco de reservas do Barradão.

Aos 28 minutos do 1º tempo, após reclamar da arbitragem, o atacante levou cartão vermelho e irá cumprir suspensão automática no jogo de sábado (11), às 19h, contra o Atlético-CE, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.

Em súmula, o árbitro Thiago Luis Scarascati relatou xingamentos de Rodrigão. "Fui informado pelo árbitro assistente que o Sr. Rodrigo Gomes dos Santos, atleta da equipe Esporte Clube Vitória, proferiu as seguintes palavras: Vai tomar no c*. Vocês são ridículos... Vocês são ridículos mesmo. Vai tomar no c*", informa o documento.

Em entrevista coletiva concedida após o jogo, o técnico Fabiano Soares afirmou não ter escutado o que Rodrigão disse. "A torcida gritava tanto que não dava para escutar nada. Eu que estava perto dele não escutei, imagina o juiz. Mas temos que aceitar. Acho que fomos prejudicados", opinou o treinador rubro-negro.

Após a derrota por 2x1 para o Volta Redonda, o Vitória caiu uma posição na tabela de classificação. Com 10 pontos, o Leão agora ocupa a 13ª colocação. O rubro-negro ainda pode ser ultrapassado por mais um rival, já que o Campinense, 15º colocado, com nove pontos, entra em campo nesta segunda-feira (6) para fechar a rodada diante do Remo. O jogo acontece às 20h, no estádio Baenão.

O Vitória está a um ponto da zona de rebaixamento e a três do G8. O Confiança tem nove pontos e é o primeiro time dentro do Z4, em 17º lugar. Na parte de cima da tabela, o São José-RS soma 13 pontos e é 8º colocado.