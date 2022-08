Ezra Miller é investigado por desaparecimento de mulher e seus três filhos  

Ezra Miller está envolvido em mais uma polêmica. Dessa vez, o ator que interpreta The Flash está sendo investigado pelo desaparecimento de uma mãe e três filhos que viviam em sua propriedade em Vermont, nos Estados Unidos. Segundo informações da revista Rolling Stone, as autoridades do estado estão à procura da mulher de 25 anos de idade e das crianças nas idades de cinco, quatro e um ano.

Ao ser questionado sobre o paradeiro da família, Ezra teria afirmado que ela já não vive com ele há meses, o que foi visto pela polícia como uma tentativa de esconder informações. Segundo documentos obtidos pelo veículo, oficiais tentaram duas vezes entregar uma ordem de atendimento emergencial que buscava transferir a custódia legal das crianças para o estado, exigindo a remoção dos menores do imóvel e de seus cuidados para proteger sua segurança. Teria sido durante uma dessas visitas para encontrar a muljer que Miller recebeu uma citação por roubo por supostamente invadir uma casa e roubar várias garrafas de álcool em maio.

A revista afirma que o ator estaria abrigando a família desde meados de abril, após conhecer a mulher e seus filhos quando esteve no Havaí, em março. Apesar de Ezra afirmar que eles não estão mais residindo em sua propriedade, a mulher teria permanecido ativa quase diariamente no Instagram, postando registros dentro da casa antes de sumir das redes sociais em meados de julho, com sua conta aparentemente excluída.