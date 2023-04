Ezra Miller volta a ser The Flash em novo trailer; confira

Primeiro filme solo do velocista, The Flash ganhou um novo trailer intenso durante o painel da Warner Bros. na CinemaCon 2023. Na prévia, Barry (Ezra Miller) se une a outros heróis para tentar salvar o mundo da destruição total.

Em The Flash, Ezra Miller volta a viver o Velocista Escarlate Barry Allen. Maribel Verdú (O Labirinto do Fauno) será Nora Allen, a mãe do Flash, e Ron Livingston (Invocação do Mal) será Henry Allen, pai do herói.

Assista:

Ben Affleck, que viveu o Cavaleiro das Trevas em Batman v Superman e nas duas versões de Liga da Justiça, também tem seu retorno confirmado, assim como Michael Keaton, que foi Bruce Wayne em Batman (1989) e Batman: O Retorno (1992).

Dirigido por Andy Muschietti, The Flash tem estreia marcada para 15 de junho.