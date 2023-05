F-150 chega ao Brasil com motor de Mustang e custa a partir de R$ 480 mil

O mercado automotivo nos Estados Unidos é imenso: 15 milhões de automóveis e comerciais leves zero-quilômetro são emplacados anualmente. É quase oito vezes maior que o volume de licenciamentos do Brasil. Nesse cenário competitivo, um modelo reina absoluto há 46 anos como a picape mais vendida. E, há 41 anos, como o veículo de quatro rodas mais emplacado.

O veículo em questão é a F-150, picape que estreou oficialmente nesta semana no país. No entanto, apesar da predileção do brasileiro por picapes, tanto que a líder de vendas aqui é a Fiat Strada, o utilitário da Ford é grande para os padrões nacionais, e chegou em duas versões muito bem equipadas: Lariat (R$ 480 mil) e Platinum (R$ 510 mil). Elas se diferem pelos equipamentos e, por fora, pela presença ou não de cromados.

Assista a avaliação das duas versões da F-150

A F-150 tem 5,88 metros de comprimento. Só de entre-eixos, medida que marca a distância entre o centro de uma roda até a outra, são 3,69 metros. Ou seja, acomoda neste espaço um Renault Kwid. Apesar das dimensões avantajadas, a engenharia da Ford deixou tudo simples para o usuário.

Para acomodar algo na caçamba, basta acionar um botão na chave que ela abre ou fecha. Quer subir no compartimento de carga? Não precisa imaginar uma forma de escalar. Basta montar uma escada, que ainda tem um apoio para o braço e fica embutida na tampa do compartimento.

Para acessar a cabine, mais facilidade. Ao tocar na maçaneta, o estribo desce automaticamente. O interior é amplo, mas tudo pode ser ajustado: incluindo os pedais do freio e do acelerador, que podem ser memorizados. A coluna de direção e os bancos dianteiros também contam com regulagens elétricas.

As duas opções contam com oito airbags e bancos dianteiros elétricos

Não faltam tecnologias no quadro de instrumentos, que é digital, na central multimídia e nos auxílios à condução. Foram instalados sistemas de prevenção de acidentes de diversos tipos, como frenagem autônoma de emergência, piloto automático adaptativo e alerta de ponto cego. Para completar, quatro câmeras formam uma visão 360 graus na tela de 12 polegadas do multimídia. Esses equipamentos facilitam muito a condução de uma picape desse porte.

Construção e propulsão

A F-150 foi lançada inicialmente há 75 anos e nessa última geração, a 14ª, incorporou alumínio na carroceria. Esse material deixou o veículo 200 kg mais leve. No total, a Lariat pesa 2.470 kg e a Platinum, 2.517 kg. Mesmo assim, a aceleração de 0 a 100 km/h é cumprida em 7,1 segundos.

O mérito pela performance é, em parte, do Coyote V8. É o mesmo propulsor que equipa o Mustang, mas com calibração específica para o utilitário. Nas duas versões da picape ele rende 405 cv de potência aos 6 mil rpm e entrega 56,7 kgfm de torque aos 4.250 giros. No momento, é o modelo com melhor rendimento do segmento.

A versão Platinum tem um sistema de som da Bang & Olufsen com 18 alto-falantes Facilidade: tampa da caçamba tem abertura e fechamento remoto O sistema 4x4 conta com oito modos de condução A Lariat não tem detalhes cromados como a Platinum A Platinum tem capacidade para 681 kg e, a Lariat, 728 kg Abaixo do banco traseiro existe um espaço para acomodar bagagens

A transmissão também é compartilhada com o carro esporte, é automática de 10 velocidades. É possível fazer trocas manuais pela alavanca, mas não por aletas no volante - um dos pecados da configuração. Esse câmbio trabalha em conjunto com um sofisticado sistema de tração 4x4.

Além de opção automática para gerenciamento de tração, há oito modos de condução para ajustar o veículo a diferentes tipos de piso. Para quem pretende levar um reboque ou trailer, é oferecido um recurso para auxiliar em manobras de estacionamento.

De acordo com o Inmetro, o consumo urbano é de 6,3 km/l. Na estrada, chega aos 8,6 km/l. Para o motorista, a boa notícia é o tanque com capacidade para 136 litros, o que garante autonomia superior a 1 mil km.

Picapes grandes, mercado pequeno

O modelo da Ford chega ao país em um momento oportuno para a marca, que recentemente mudou sua estratégia. É a terceira picape da empresa, que lançou ano passado a Maverick e que no segundo semestre irá comercializar a nova geração da Ranger.

A F-150 compete diretamente com a Ram 1500, que desde o final de 2020 oferece a versão esportiva Rebel e que na próxima semana terá em suas lojas a configuração de luxo Limited, rival direta da opção Platinum.

Para aquecer essa disputa, a Chevrolet prometeu para o último trimestre do ano o lançamento da Silverado. Assim como Ford e Ram, o veículo deverá disponibilizar duas versões.

O consumidor que tem meio milhão de reais para colocar uma picape na garagem nunca teve tantas e boas opções. No entanto, é um mercado limitado, com poucos que podem pagar tanto.

*O JORNALISTA VIAJOU A CONVITE DA FORD