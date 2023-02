F-150 chega ao Brasil com motor V8 do Mustang

As credenciais da F-150 são implacáveis. A picape, que foi lançada em 1948, está na sua 14ª geração. Além disso, é há 46 anos o líder do seu segmento nos Estados Unidos. Além disso, o utilitário é há 41 anos o veículo de quatro rodas mais vendido naquele país.

Veja vídeo com as primeiras impressões sobre a F-150 no Brasil

No mercado brasileiro, a Ford vai promover a estreia da sua campeã de vendas nas próximas semanas, e fez uma prévia para mostrar as duas versões que irá comercializar: Lariat e Platinum.

Ambas utilizam o motor do Mustang, um V8 de 5 litros que rende no utilitário 405 cv de potência e 56,7 kgfm de torque. O propulsor é associado à mesma transmissão de 10 velocidades do Mustang, mas calibrada para o utilitário e com tração 4x4.

Ampla, a cabine é requintada, tem muita tecnologias e oito airbags O utilitário leva cinco pessoas e tem teto solar panorâmico A picape pode levar até 728 kg e a caçamba tem capacidade para 1.370 litros

A estrutura da F-150 é feita em alumínio, por isso, mesmo com 5,88 metros de comprimento e 2,43 m de largura, pesa entre 2.470 kg (Lariat) e 2.517 kg (Platinum).

De acordo com a Ford, a picape terá autonomia superior a 1.000 km graças a um tanque de combustível com capacidade para 136 litros. Os preços serão divulgados em breve, mas devem ficar na faixa de R$ 500 mil.

CONCORRÊNCIA PARA A RAM

Até o ano passado, a Ram era a única marca que oferecia picapes grandes no país. Apenas em janeiro, a empresa comercializou 593 unidades no país, e ainda neste ano a marca terá algumas concessionárias exclusivas.

A Chevrolet confirmou o lançamento da Silverado no Brasil

As rivais estão de olho nesse mercado e, assim como a Ford, a Chevrolet também irá lançar uma picape grande no país. A Silverado está confirmada e deverá estrear em novembro.

ANO DAS PICAPES

Além das inéditas picapes grandes, os próximos meses serão agitados para os utilitários com caçamba.

Nos próximos dias a nova geração da Chevrolet Montana começa a chegar às lojas.

Em julho, a Ford irá lançar a nova geração da Ranger e o grupo Stellantis terá duas novidades.

A Fiat terá uma média montada no Uruguai e, a Ram, uma opção com estrutura monobloco produzida em Pernambuco.

A Fiat irá lançar neste ano uma picape média de origem chinesa

O novo veículo pernambucano terá o mesmo porte da Ford Maverick, que nas próximas semanas irá estrear a propulsão híbrida no país.



OS PLANOS DA RENAULT NISSAN

A Aliança Renault-Nissan-Mitsubishi anunciou uma série de novas iniciativas, que de acordo com um comunicado, irá elevar a parceria entre elas a um novo patamar.

Para a América Latina foram anunciados quatro projetos, nenhum deles com a Mitsubishi.

O primeiro projeto confirma uma nova picape desenvolvida pelo Renault Group e compartilhada com a Nissan na Argentina, provavelmente, será a nova geração da Oroch.

O outro projeto é a continuação da colaboração bem-sucedida em torno da família existente da picape Nissan Frontier / Renault Alaskan em Córdoba, na Argentina).

No México, a Nissan vai produzir um novo modelo para o Renault Group.

Além disso, a Nissan e a Renault comercializariam dois veículos elétricos compactos em comum, baseados na plataforma CMF-AEV.



NOVO LÍDER NO MERCADO PREMIUM

Terceira colocada no acumulado do ano passado, a Volvo surpreendeu ao conseguir a liderança do mercado premium em janeiro no país.

O fabricante de origem sueca somou 821 emplacamentos no primeiro mês de 2023 e deixou a BMW, líder em 2022, na segunda posição com 780 veículos.

A Volvo começou o ano liderando o mercado de carros de luxo

Outra que começou o ano bem foi a Mercedes-Benz, que somou 440 licenciamentos e ultrapassou a Audi (368).

Por fim, a Porsche (296) ultrapassou a Land Rover (169).



NA BAHIA, LIDERANÇA NÃO MUDA

A Volvo liderou na média nacional, mas na Bahia a BMW abriu o ano na frente. A empresa alemã conquistou 18 emplacamentos contra 16 da Volvo.

A Mercedes-Benz ficou na terceira posição com nove unidades e foi seguida por Audi e Land Rover, com cinco veículos cada.

CARROS USADOS

De acordo com a Fenabrave, entidade que reúne os revendedores de veículos, foram realizadas em janeiro 1.060.073 transações de usados, resultado 10,6% acima do registrado no mesmo mês de 2022.

Na comparação com dezembro de 2022, a baixa é de 19,4%, devido, especialmente, à sazonalidade do período.