Fã de Axl Rose, funcionária é demitida após filmar cantor em hotel de Manaus

Uma simples regra em um hotel de Manaus foi quebrada e a funcionária Thayrine Lacerda, que fazia parte da recepção do local, foi demitida após gravar o cantor Axl Rose passando em sua frente.

A banda Guns N'Roses vai se apresentar na capital amazonense nesta quinta-feira (1°) e os cantores estão hospedados no hotel Juma Ópera, um dos mais luxuosos de Manaus. A mulher, que agora está desempregada, gravou um vídeo do artista transitando pelo estabelecimento. "Obrigada Deus por esse momento. Eu posso morrer agora", disse durante a gravação.

Logo após o vídeo viralizar nas redes sociais, ela fez uma outra gravação, explicando que tinha acabado de ser demitida. O site Splash, do UOL, entrou em contato com o hotel que, por meio de uma nota, explicou que a produtora da banda exigiu que os músicos tivessem privacidade.

"Para hospedar a banda Guns N' Roses em Manaus, o hotel Juma Ópera firmou um contrato com a produtora dos shows no Brasil que previa o respeito à privacidade dos músicos. Toda a equipe do hotel foi instruída a não tirar fotos ou fazer vídeos".