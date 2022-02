Fã de Jade Picon? Cristiano Ronaldo é flagrado com umbigo tapado

Um gol de Cristiano Ronaldo fez a internet entrar em polvorosa. Não apenas pelo astro português voltar a marcar após seis jogos de jejum, mas, principalmente, por exibir um detalhe curioso: um esparadrapo tapando o umbigo, tal qual a influencer Jade Picon, do BBB 22.

A cena foi captada na última terça-feira (15), na vitória dos Red Devils por 2x0 sobre o Brighton, pelo Campeonato Inglês. Quando CR7 corre para comemorar o gol, a camisa sobe brevemente, e é possível ver um 'x' branco na barriga do atacante.

Jade já apareceu várias vezes na casa do Big Brother Brasil com o mesmo adereço. Uma crença antiga que aponta que, ao se tampar o chakra umbilical, é possível repelir energias negativas externas que possam tentar entrar no corpo.

Coincidência ou não, deu certo para Cristiano Ronaldo. Foi com o esparadrapo cobrindo o umbigo que o português voltou a balançar as redes adversárias depois de um mês e meio de seca. Ele não marcava desde a vitória por 3x1 sobre o Burnley, no dia 30 de dezembro de 2021.

O jejum de seis jogos sem gols era o pior do atacante em mais de dez anos, e só havia acontecido ainda na sua primeira passagem pelo United, na virada de dezembro de 2008 para janeiro de 2009.