Fã do Brasil, Kobe esteve em Salvador e viu jogo na Fonte Nova

A morte do ex-jogador de basquete Kobe Bryant abalou o mundo. De todas as partes, ex-companheiros e fãs ilustres se manifestaram e mandaram condolências aos familiares da lenda do esporte.

Ex-companheiro de Kobe no Los Angeles Lakers, o armador brasileiro Marcelo Huertas também se manifestou nas redes sociais e mandou forças para a família Bryant.

“A gente espera que não seja real. Desejar força pra família e é uma perda muito grande pro mundo basquete. Foi uma honra poder ter dividido o vestiário com ele no jogo de despedida e podido vivenciar momentos maravilhosos na carreira do Kobe Bryant”, disse ele.

Outro que se manifestou foi o brasileiro Neymar. Fã declarado de Kobe Bryant, o jogador do PSG dedicou o gol marcado sobre o Lille, pelo Campeonato Francês, ao ex-jogador da NBA. Durante o duelo, Neymar comemorou o tento de forma contida, mas fazendo o número 24, usado por Kobe nos tempos de atleta.

‘É uma grande tristeza para o mundo do esporte, para todos nós que somos fãs, não só do basquete, mas por tudo que ele fez no esporte, pela pessoa que ele é. No segundo gol eu sinalizei para ele, fiz o número. Que a sua alma descanse em paz e que ele esteja com Deus neste momento", disse Neymar após a partida.

O Brasil, inclusive, era uma das paixões de Kobe Bryant. Fã declarado de Ronaldinho Gaúcho, ele em Salvador em 2013 e acompanhou o duelo entre Brasil e Itália, na Fonte Nova, pela Copa das Confederações. Na ocasião, ele tirou foto com os jogadores Neymar e Daniel Alves, e com o lutador Júnior Cigano.

A presença no Brasil rendeu ainda o encontro com o ex-jogador de basquete Oscar Schmidt, de quem ele também se dizia fã. "Um dos meus ídolos de infância", postou Kobe na época ao falar do brasileiro.

Em 2014, Kobe voltou ao Brasil e a Salvador. Ele acompanhou partidas da Copa do Mundo na Fonte Nova e provou moqueca e bobó de camarão.

Mais homenagens

Outras personalidades do esporte também usaram as redes sociais para falar sobre Kobe. “Toda a família do Los Angeles Lakers deseja força para família e amigos", escreveu o Lakers em sua página oficial. O clube foi o único que Kobe defendeu na NBA.

Quem também se manifestou na web foi o ex-astro da NBA Kareem Abdul-Jabbar. Ele destacou a pessoa que havia em Kobe por trás do ídolo.

"Muitas pessoas vão lembrar de Kobe como o atleta espetacular que inspirou toda uma geração de jogadores de basquete. Mas eu sempre vou lembrar como o homem que era muito mais do que um atleta", disse ele, que foi acompanhado por Shaquille O'Neal, outra lenda no basquete americano.

"Não há palavras para descrever a dor que sinto agora com nesse trágico e triste momento de perder a minha sobrinha Gigi e meu amigo, meu irmão, meu parceiro em ganhar campeonatos, meu cara. Eu amo você e você sempre fará falta. Minhas condolências para a família Bryant e a família dos outros passageiros que estavam abordo. Eu estou mal nesse momento”.

Até mesmo o quarterback Tom Brady, maior jogador de todos os tempos da NFL, prestou a sua homenagem. "Já sentimos a sua falta, meu irmão. Descanse em paz ", postou ele.



Acidente aéreo

O ex-jogador de basquete Kobe Bryant, um dos maiores da história do esporte, morreu após o helicóptero em que estava cair em Calabasas, nos EUA. Kobe estava acompanhado de mais quatro pessoas, que também morreram. As causas do acidente estão sendo investigadas pela polícia californiana.

O site TMZ foi o primeiro a dar a notícia, sendo confirmada por outros meios de comunicação posteriormente. A prefeitura de Calabasas confirmou a morte do ex-jogador, assim como o Los Angeles Lakers. De acordo com o TMZ, a filha de Kobe, Gianna Maria, de 13 anos, também estava na aeronave.

Ao 41 anos, 'The Black Mamba' era um ídolo de muitos. Pelo sua qualidade inquestionável como atleta, pelo carisma, pela forma com que influenciava e incentivava jogadores, mesmo após se despedir do esporte, em abril de 2016. Encerrou seus passos no basquete batendo mais um recorde. Marcou 60 pontos em sua despedida, se tornando o jogador da NBA mais velho a fazer mais de 50 pontos.

Kobe defendeu o Los Angeles Lakers por 20 anos, conquistando cinco títulos da NBA, além de estar presente no Jogo das Estrelas por 18 vezes. Pela seleção dos EUA, foi bicampeão olímpico, conquistando o ouro nos Jogos Olímpicos de Pequim-2008 e Londres-2012. É o quarto maior cestinha da história da NBA, com 33.643 pontos. Foi ultrapassado na noite de sábado (25) por LeBron James.