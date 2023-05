Fã invade palco de Joelma no Acre e assusta a cantora

Na noite da última segunda-feira (1), um fã invadiu o palco de Joelma durante um show da turnê Isso é Calypso, em Rio Branco, no Acre, e deu o maior susto na cantora e na equipe dela.

No decorrer da performance de uma das canções, um homem subiu correndo no palco de Joelma, abraçou a artista e ficou pulando com a cantora em seus braços. O ato do fã, é claro, fez com que Joelma levasse o maior susto.

No vídeo, que viralizou na web, é possível ver o quanto a cantora ficou preocupada. Até mesmo os bailarinos de Joelma se assustaram com a ação do rapaz. Apesar da atitude invasiva, depois de se acalmar, Joelma chamou o jovem e deu um abraço nele.

Veja o vídeo: