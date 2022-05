Fã invade palco em show de Ivete e cantora nota: 'Tá de p.. duro'

Um vídeo gravado por fãs em show de Ivete Sangalo no San Island Weekend, em Jericoacoara, no Ceará, flagrou uma situação inusitada envolvendo a cantora no último sábado (30). Isso porque um rapaz invadiu o palco enquanto a artista cantava “Lambada”. Mas não foi isso que chamou atenção da multidão.

Após abraçar o jovem e posar para foto, a cantora não se conteve e disparou: “Ele tá de p** duro, porr*”, disse aos risos.

O vídeo ganhou repercussão nas redes sociais, que trataram de fazer análises: “Ivete colocou a mão no negócio da criatura e deu uma conferida, realmente tava duro mesmo”, disse uma. Não existe igual, ela é única e verdadeira", apreciou outro.