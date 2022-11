Fabinho comemora chance na Seleção e mira primeiro lugar no grupo

A classificação antecipada do Brasil para as oitavas de final da Copa do Mundo abriu espaço para alguns atletas estrearem no Mundial. Contra Camarões, nesta sexta-feira (2), o técnico Tite colocará em campo um time completamente reserva. Quem vive a expectativa para jogar a primeira partida no Catar é o volante Fabinho.

Aos 29 anos, o jogador do Liverpool está na sua primeira Copa. Dentro do elenco, ele é o substituto natural de Casemiro e promete manter a pegada de "cão de guarda" diante dos africanos.

"Depois do jogo contra a Suíça, o Tite já falou que tinha a intenção de fazer trocas, de dar oportunidade para todos jogarem. É algo que nos deixa felizes. Eu ainda não estreei na Copa, tenho a expectativa também. O ponto que o tempo de descanso vai ser um pouco menor faz ser importante rodar um pouco a equipe. A equipe já começou a ser preparada taticamente hoje, fizemos um treino com o time que pode começar. Expectativa boa para jogar esse jogo e representar o Brasil", disse.

Apesar de encarar Camarões com um time reserva, Fabinho garante que os suplentes vão manter o mesmo nível para buscar mais uma vitória. Para ele, o objetivo agora é ficar com o primeiro lugar da chave. A Seleção lidera o grupo G, com 6 pontos.

"Ser primeiro é sempre o objetivo, independente de quem seja o adversário na próxima partida. Nosso foco é sempre ganhar os jogos, tentar fazer nove pontos e dar o nosso melhor. Quem vai jogar vai ter oportunidade de vestir a camisa da seleção brasileira em uma Copa do Mundo, então o pensamento de uma equipe vencedora tem que ser sempre esse, entrar, dar o melhor, ganhar e ser o primeiro", analisou.