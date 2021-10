Fabinho diz que Brasil jogou bem contra Colômbia: 'Empate não é ruim'

O volante Fabinho saiu em defesa da seleção brasileira nesta quarta-feira (13). Para o jogador do Liverpool, o time comandado por Tite apresentou um bom desempenho no empate sem gols com a Colômbia, ao menos no primeiro tempo, no domingo (10), mas admitiu que a equipe sempre precisa convencer dentro de campo, além de buscar os resultados.

"Dentro de campo, temos uma visão diferente da que vocês (imprensa e torcedores) têm. Contra a Colômbia, o que posso dizer a partir da minha percepção é que a seleção jogou bem, principalmente no primeiro tempo. Foi quando conseguimos criar mais e encontrar espaços na defesa colombiana, mas não conseguimos fazer o gol. Não é fácil jogar lá em Barranquilla", comentou o jogador, em entrevista coletiva.

O jogador valorizou o empate fora de casa e os números obtidos pela seleção nestas Eliminatórias da Copa do Mundo.

"Claro que queríamos a vitória, mas o empate não é um resultado ruim. Somos a seleção brasileira, sempre queremos melhorar, jogar bem, vencer e convencer também. Os números da seleção são muito bons. Tirando esse empate, só temos vitórias. Mas sempre precisamos pensar em evoluir, jogar bem. Queremos não só vencer, mas mostrar porque vencemos os jogos".

Fabinho acredita que a seleção deverá mostrar evolução com a ajuda de jogadores mais jovens, como os elogiados Raphinha e Antony, destaques no jogo de domingo.

"A seleção vem numa sequência muito boa, jogadores novos podem chegar e agregar, casos do Antony e do Raphinha. A nossa ideia de jogar é sempre a mesma, o pessoal que está aqui há muito tempo conhece bem. Nós não podemos focar só em resultados, mas os resultados mostram que isso (o trabalho) vem dando certo".

O Brasil vai encerrar esta rodada tripla das Eliminatórias com um desafio mais complicado. Na quinta, vai enfrentar o Uruguai, na Arena Amazônia, em Manaus. Fabinho terá a oportunidade de fazer seu terceiro jogo seguido com a camisa da seleção. O jogador vem ganhando espaço nesta rodada por causa do desfalque de Casemiro, vetado por um problema pessoal.

"É algo novo para mim na seleção, ter uma sequência de dois (como titular), três jogos contra o Uruguai. É muito importante para mim, sempre trabalho para estar na seleção, estar disponível", comentou. "Foram dois jogos fora de casa, agora vamos jogar com o apoio da nossa torcida, importante isso para nós contra um adversário como o Uruguai".