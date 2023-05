Fábio Assunção comenta sobre assédio de colegas ao retornar à faculdade

Aos 51 anos, ativo na televisão e longe das drogas, o ator Fábio Assunção resolveu dar mais um passo na vida pessoal: entrou para a faculdade. Estudando na Pontifícia Universidade Católica, em São Paulo, o artista decidiu cursar Ciências Sociais.

Em conversa à colunista Cristina Padiglione, do UOL, o ator, que está no ar na novela Todas as Flores, do Globoplay, revelou que estava bastante feliz com mais uma conquista na vida, já que deixou de estudar Comunicação Social quando tinha 19 anos para se dedicar à carreira artística.

"Estou adorando. O conhecimento é sempre bem-vindo. A gente está sempre lendo texto de referências sobre vários assuntos, artigos, livros, eu tenho o hábito da leitura e a vontade de estar sempre buscando ter mais propriedade pra cuidar das coisas, para ter uma disciplina e organizar ideias".

Já em relação ao assédio, Fábio comentou que é natural ter algumas interferências dos colegas de faculdade, já que ele é uma personalidade pública. No entanto, está gostando de estar novamente em sala de aula, ainda mais depois de alguns anos, com estudantes inclusivos.

"A gente tem uma turma muito inclusiva, pessoas por cotas, turma muito diversificada, maravilhosa, estou encantado, estou adorando, realmente é um privilégio ter essa oportunidade", disse.