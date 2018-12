Fabio Bigboss e La Fúria lançam clipe de Sem Mimimi; assista

A FitDance e a banda La Fúria lançaram mais uma clipe em parceria. O vídeo da música Sem Mimimi, interpretada por Fabio BigBoss e Bruno Magnata, já pode ser visto no canal da FitDance. Assista abaixo. Gravado na Casa Salvador, a produção contou ainda com participação das dançarinas Taynah Smith, Aline Ramos, Gabi Wagner e Pâmela Sampaio.

“É a nossa aposta pra o verão que está chegando com tudo. É mais um trabalho que fazemos com muito carinho para o público que quer passar esse período do ano com muita dança, sensualidade e curtição intensa. Sem Mimimi já está na boca do povo e estamos muito felizes com esse retorno da galera”, diz Fabio, sócio da FitDance, que também compôs o hit. Assista abaixo.

BigBoss e Magnata reeditam uma parceria que já deu o que falar no Carnaval deste ano. Juntos com Felipe Escandurras, eles gravaram a música Pa Pa Pa, que rendeu mais de 1 milhão de visualizações no canal da maior empresa de dança do Brasil no Youtube.