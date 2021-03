Fabio Jr. gostaria que Fiuk não estivesse mais no BBB 21

Após Cleo declarar que não está torcendo pela vitória de Fiuk, agora chegou a vez de Fábio Jr. falar sobre a participação do filho no “BBB 21”. Em entrevista à QUEM, o artista disse que, se pudesse, pediria para Fiuk deixar o reality show e voltar para casa.

Questionado sobre os conselhos que daria a Fiuk no confinamento, Fábio Jr. declarou: “Se eu pudesse falar com ele por um minuto, o que diria? Falaria: ‘Vamos para casa, filho?‘. O que eu tinha para falar, falei antes dele ir: Seja você mesmo, você é um cara de bom coração e boa índole”.

O cantor ainda reforçou que “a questão não é mais se vai ganhar ou não“: “As dores vão acontecer, os amores vão acontecer. O melhor caminho é ser você”, completou.

Cleo, que também é filha de Fábio Jr., deu suas contribuições durante a entrevista. Ela, porém, foi na contramão do pai, dizendo que essa não é a hora de Fiuk desistir: “Não falaria para ele voltar para casa. Ia mandar ele ir até a final”.

Mas ela já escolheu quem pode vencer o BBB 21 – e não é o Fiuk! Cleo participou de um bate-papo ao vivo com Preta Gil, Thelma Assis e Tia Má no começo de março e, durante a conversa, acabou entregando que suas apostas estão, na verdade, em uma sister!

“Me identifiquei em vários momentos com a Karol , de algo acontecer na minha cabeça e eu ter certeza que é real, e apostar minha ficha nisso, com a intensidade do Gil, com o sono da Pocah, com a mania de perseguição do meu irmão. Mas eu amo muito a Camilla. Acho que a Camilla é a grande ganhadora“.