Fábio Jr tem ataque de fúria após Fiuk implorar por dinheiro na TV

O discurso de Fiuk neste último domingo (2), para justificar o porquê deveria ganhar o BBB 21 não pegou bem com os internautas, nem com o seu próprio pai, Fábio Jr. Segundo o jornalista Erlan Bastos, do portal Em Off, o pai do finalista do Big Brother Brasil está furioso com a estratégia que Fiuk adotou para pedir votos: “Ao contrário do que todo mundo pensa, eu tenho muitos problemas. Tive que vender meu carro, minha guitarra, meus instrumentos de trabalho, até computador, principalmente nessa pandemia”, disse o ator, ao vivo.

“Eu arrisquei minha vida toda aqui e eu estou feliz só de estar onde estou. O grande sonho da minha vida é ganhar esse R$1,5 milhão. Ao contrário do que todo mundo pensa, minha família também precisa de ajuda, principalmente minha mãe. E eu quero muito ganhar esse prêmio”, continuou.

Após a declaração, segundo a coluna de Erlan Bastos, Fábio Jr teve um bate boca acalorado com a ex-mulher e mãe de Fiuk, a artista plástica Cristina Karthalian. “Ele estava muito nervoso, porque logo após o discurso do Fiuk, o telefone do Fábio não parou de tocar“, disse a fonte, que faz parte da família. Ainda de acordo com o informante, o filho do veterano recebia uma mesada de R$ 10 mil reais, que caiu pela metade em dezembro de 2020. O que teria causado a revolta de Fiuk.

A indignação de Fábio teria sido tão grande, que durante um momento de fúria, ele chegou até a quebrar um vaso de sua casa. “Do jeito que ele falou, parece que ele passa fome! Tá maluco? O que esse menino tem na cabeça?”, teria dito, aos gritos.

Pra finalizar, Erlan acrescenta que outros familiares acalmaram o veterano e que estão tentando convencê-lo a gravar um vídeo de apoio ao filho. Algo que até o momento, não aconteceu.