Fábio Lima brilha nos pênaltis e Atlético está na final do Baiano

O Atlético de Alagoinhas está na final do Campeonato Baiano pelo segundo ano consecutivo. A classificação veio na noite desta quarta-feira (12), ao superar a Juazeirense por 3x2 nos pênaltis depois de derrota por 1x0 no tempo normal, no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro. O Carcará agora espera o vencedor da outra semifinal, entre Bahia de Feira e Bahia, que está em andamento.

Em um jogo muito movimentado por parte dos dois times, que buscaram o ataque, o gol da vitória da Juazeirense durante os 90 minutos saiu aos 12 do segundo tempo. Após cruzamento de Clebson da direita, Nino Guerreiro, que havia acabado de entrar, fez o corta-luz e Kesley emendou de direita, tirando do goleiro Fábio Lima e fazendo 1x0.

Como o Atlético havia vencido em Alagoinhas por 2x1, a decisão foi para os pênaltis. E nela brilhou Fábio Lima, que defendeu três cobranças - de Jô, Raylan e Kesley - e colocou o Carcará na final. Será a terceira da história do clube, vice-campeão em 1973 e 2020.