Fábio Mitidieri é o governador eleito do estado de Sergipe

Com 100% das urnas apuradas, o candidato Fábio Mitidieri (PSD) foi eleito governador do estado de Sergipe, com dos 51,70% votos válidos. Rogério Carvalho (PT) ficou com 48,30%.

Fábio (PSD), 45 anos, é deputado federal por dois mandatos e também já foi vereador de Aracaju. Teve 38,91% dos votos válidos no primeiro turno. Natural da capital sergipana, ele é formado em administração e já ocupou os cargos de secretário municipal de Esportes e de Estado de Trabalho. Para vice, o partido anunciou o nome do empresário Zezinho Sobral (PDT), 57 anos.