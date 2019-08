Fábio Porchat estreia novo programa na GNT

O novo programa de Fábio Porchat, ‘Que História é Essa, Porchat?’, estreia nesta terça (6), às 22h30 no canal GNT.

Pensando em sair do formato talk show, onde segundo o apresentador e comediante, as pessoas opinam o tempo todo e pensando em saber sobre “o melhor”, o programa reúne pessoas anônimas e famosas para revelar suas histórias mais inusitadas.

O programa traz um bate papo toda semana com três convidados e tenta fazer uma conexão com a plateia que também participa dessa conversa. Fátima Bernardes, Chay Suede, Dani Calabresa, Regina Casé e Ingrid Guimarães são um dos nomes já confirmados para essa primeira temporada, que tem Fábio como um dos desenvolvedores do projeto.

A produção fica por conta da Porta dos Fundos e o cenário é no modelo 360 graus, permitindo uma maior interação entre os convidados e a plateia, além de um bar para o apresentador e os convidados relembrarem momentos divertidos da vida.

Fotos do acervo pessoal de Porchat e elementos, como sofá, poltronas e luminárias, que trazem uma carga de histórias da teledramaturgia brasileira, completam o cenário do novo programa

Serviço:

O quê: Que História é Essa, Porchat?

Onde: Canal GNT

Quando: Todas as terças, às 22h30