Fábio Rabin e Rafael Cunha se apresentam em Salvador este fim de semana

Se a intenção é dar risada, tem opção de sobra no fim de semana, quando os humoristas Fábio Rabin e Rafael Cunha apresentam seus stand-ups comedy na capital baiana.

Vencedor do prêmio Risadaria 2018, na categoria melhor stand-up, o paulista Fábio Rabin traz o espetáculo Tá Embaçado! para o Teatro Sesc Casa do Comércio, domingo (29), em sessões às 18h e às 20h. Já o paraibano Rafael apresenta Casem, é Ótimo!, este sábado (28) (18h e 21h) e domingo (29) (21h), no Teatro Isba.

Tá Embaçado! reflete o momento da vida de um homem que tenta escapar da rotina para salvar seu relacionamento, mas enfrenta obstáculos como a TPM da esposa e sua própria falta de sensibilidade dentro do casamento. Além da família, o humorista, que integrou o programa Pânico, aborda alguns tabus como drogas, preconceito, o politicamente correto e os limites da criatividade.

Serviço

O quê: Tá Embaçado!

Quando: Domingo (29), às 18h e 20h

Onde: Teatro Sesc Casa do Comércio (Av. Tancredo Neves | 3273-8543)

Ingresso: R$ 90 | R$ 45

Vendas: bilheteria e Ingresso Rápido. Clube CORREIO: 49% de desconto

Serviço

O quê: Casem, é Ótimo

Quando: Sábado (28), às 18h e 21h, e domingo (29), às 21h

Onde: Teatro Isba (Ondina | 3014- 1209)

Ingresso: R$ 70 | R$ 35

Vendas: bilheteria e Ingresso Rapido. Clube CORREIO: 49% de desconto