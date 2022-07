Fabio Vidal estreia monólogo na Sala do Coro do TCA

O ator, autor e diretor Fabio Vidal celebra 22 anos de história do grupo Território Sirius Teatro com o Monólogo das Sombras, espetáculo autobiográfico que estreia nesta sexta-feira (1º), às 20h, na Sala do Coro do Teatro Castro Alves.

A narrativa do espetáculo revela uma experiência vivida por Vidal na década de 1990, quando o artista foi acometido pela Síndrome de Guillain-Barré (SGB), doença autoimune que atinge o sistema nervoso e que em cinco dias o levou à falência corporal.

No espetáculo, arte, medicina e neuropsicanálise se interseccionam, mediadas pelo uso de técnicas de teatro de sombra e projeção, estabelecendo uma múltipla discussão sobre a vida e o processo de adoecimento físico e psíquico, em uma história de superação e recriação de si.

Ao CORREIO, Vidal afirmou estar muito contente em realizar a montagem. "Consciente estou do privilégio de poder realizar uma criação artística que congrega tantos profissionais que tecem a narrativa e dramaturgia de Monólogo das Sombras. Acho importante falar de Sombras coletivas e individuais, e levantar questões que envolve nossa cultura, psique e que lida com a morte gerando validade, aceitação e orientação no que é sombrio em nossas existências", avaliou.

Fábio Vidal em cena do espetáculo, que também reflete sobre o isolamento social (Foto: Henrique Filho/Divulgação)

O espetáculo chega ao público em um momento de abalo da saúde coletiva mundial, vivido com a pandemia da covid-19. A montagem ainda traz uma reflexão sobre a fragilidade da vida diante das doenças e o lugar do afeto, respeito, dignidade e cuidado como propulsionadores de cura. E reflete as experimentações que o artista realizou durante o processo de isolamento social, criando um espetáculo híbrido, em que o público poderá assisti-lo de forma presencial e on-line.

“Saímos de um período pandêmico muito delicado, que gera na gente outros processos de criação no retorno para a cena presencial. O Monólogo das Sombras é fruto da influência dos dois últimos anos, de pesquisas e produções na cena on-line”, afirma Vidal.

Monólogo das Sombras é o oitavo trabalho desenvolvido pela metodologia de pesquisa e prática teatral de Fabio Vidal, junto ao Território Sirius Teatro, que tem em seu repertório encenações como Seu Bomfim, Eterno Rêtorno-ERê, Velôsidade Máxima 1, 2 e 3, Casa Número Nada, Sebastião, Joelma e Caetanear/Velôsidades. Fundado em 2000, o Território Sirius já se apresentou por todas as regiões do país, além de países como Alemanha, Argentina, Portugal e Espanha.

A programação do Monólogo contempla sessões gratuitas de mediação cultural voltada para instituições sociais e escolas da rede pública de ensino de 30 de junho a 21 de julho, às quintas-feiras, às 16h. As entidades interessadas devem agendar pelo e-mail territoriosirius@gmail.com.

Serviço

Espetáculo Monólogo das Sombras

Data: 1º a 24 de julho (sexta a domingo)

Horário: 20h

Local: Sala do Coro do TCA

Ingressos: R$30 (inteira) e R$15 (meia)

Vendas: Sympla ou no local, no dia da apresentação