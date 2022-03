Fabio Vidal ministra oficina gratuita de atuação e criação

Seguem abertas até sexta (25) as inscrições gratuitas para a oficina Atuação Solo On-line, com o diretor teatral Fabio Vidal. A formação proporcionará um espaço de experimentação de cenas autorais baseada na corporeidade desenvolvida por cada participante. Os encontros ocorrerão às segundas, quartas e sextas, nos dias 4, 6, 8, 11, 13 e 15 de abril, das 19h às 22h, na plataforma Zoom. As aulas serão transmitidas por meio do perfil do Território Sírius no Instagram (@siriusterritorio).

Na oficina, Fabio Vidal levará ao público elementos e procedimentos do teatro físico, pautados em uma poética corporal e adaptados ao universo on-line, para desenvolver processos criativos individuais e autorais que proporcionam o desenvolvimento de dramaturgias e estéticas diferenciadas. A metodologia de trabalho utilizada pelo diretor, ator e produtor está baseada no modo particular de expressividade do atuante, buscando uma autonomia cênica e um resultado de trabalho que seja consonante com anseios e temáticas de cada participante.

Os encontros visam estimular o processo criativo por meio da abordagem de diversas práticas físicas além de oferecer subsídios para elaboração de um treinamento autônomo e criação de cenas, textos, coreografias, performances relacionados às propostas de interesse de cada participante.

As inscrições para as oficinas poderão ser realizadas pela internet por meio do site e a seleção levará em conta o currículo e os objetivos informados pelos inscritos. Outras informações podem ser obtidas no site do Território Sírius ou nos perfis do projeto no Facebook e Instagram (@siriusterritorio).

O projeto foi contemplado pelo Prêmio Riachão – Projetos de Pequeno Porte, da Fundação Gregório de Mattos, Prefeitura Municipal de Salvador, por meio da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, destinado pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal.