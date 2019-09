Fábrica clandestina de armas é desarticulada no sul da Bahia

Uma fábrica clandestina de armas de fogo foi localizada e desmontada na noite de sexta-feira (27) por equipes da 9ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) em Ibiritaia, no sul da Bahia. A polícia apreendeu lá espingardas, canos e materiais usados para confeccionar os armamentos.

O imóvel foi encontrado com ações de inteligência da Polícia Civil. A casa fica na zona rural de Ibirataia, em uma localidade conhecida como Feto.

"O dono do imóvel está identificado, mas infelizmente conseguiu fugir pela mata fechada. Continuamos procurando", diz o diretor do Departamento de Polícia do Interior (Depin) da Polícia Civil, delegado Flávio Góis.

Veja mais fotos: