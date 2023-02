Fábrica clandestina de piscinas é interdita por poluição em Feira de Santana

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam) de Feira de Santana realizou a interdição de uma fábrica clandestina de piscinas, caixas d 'água e revestimento em fibra de vidro devido a irregularidades e poluição atmosférica. O estabelecimento, situado na rua Irapuru, no bairro Santa Mônica II, já havia sido notificado, mas não cumpriu as regras.

O caso foi descoberto através da denúncia de moradores próximos ao local que reclamavam dos cheiros fortes das substâncias químicas exaladas, causando dor de cabeça, náuseas e sensação de mal-estar.

"Procedemos com a advertência e solicitamos que apresentasse licença ambiental emitida por órgão competente, dentro do prazo e validade, e também que suspendesse as atividades até que essa irregularidades fossem sanadas. Ele [o proprietário] não tomou providência e no dia seguinte continuou operando como se nada tivesse acontecido", explica o fiscal de serviço público da Semmam, Roberto Portugal.

Após a interdição, o responsável foi conduzido para a delegacia. A Justiça determinará qual será a punição.