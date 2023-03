Fábrica de cloro inicia operações em São Sebastião do Passé, na Bahia

A Chlorum Solutions - empresa especializada na instalação e operação de plantas de cloro álcalis de pequena escala - iniciou a operação de sua nova fábrica em São Sebastião do Passé, na Região Metropolitana de Salvador. A inauguração acontece no dia 12 de abril.

Com capacidade de produzir 20 toneladas por dia, a unidade segue o modelo de negócio da empresa, que opera plantas para mercados regionais, seguindo os padrões ESG e reforçando o compromisso socioambiental global.

No momento, estão sendo feitos os testes de processo e alinhamento das atividades. A expectativa é que a fábrica de São Sebastião do Passé esteja operando em plena capacidade nos próximos 30 dias.

Segundo Alfredo Kerzner, CEO da Chlorum Solutions, foram investidos cerca de 90 milhões na fábrica baiana, que nasce com o objetivo de consolidar ainda mais a posição da empresa no Nordeste, onde a companhia já tem fábricas no Maranhão, Pernambuco e Ceará.

“Iniciamos os trabalhos da planta de São Sebastião do Passé dentro dos melhores standards socioambientais disponíveis, seguindo toda a proposta ESG da Chlorum”, comenta o executivo.

Kerzner conta que entre os diferenciais inovadores, está a escolha dos equipamentos para essa planta. “Buscamos o que há de mais inovador em tecnologia em termos de produção de cloro álcalis mundial”, disse o CEO.

O executivo destaca também que a fábrica é operada por trabalhadores locais, através de empregos diretos e indiretos e, dessa forma, vai contribuir com o desenvolvimento social de São Sebastião do Passé.