Fábrica de papel e celulose, Veracel contrata analista de processos florestais

A Veracel - uma das maiores fábricas de papel e celulose do país, localizada em Eunápolis - está contratando analista de processos florestais. As vagas são destinadas aos profissionais com formação em Engenharia Florestal, Engenharia Agronômica, Engenharia Agrícola e , Engenharia de Produção. São requisitos essenciais sólida vivência em negociação de administração de terras, em programa de fomento florestal, negociações de comodatos com terceiros e conhecimento em certificações na área florestal (ISO 14.001, Cerflor e FSC). Os interessados devem cadastrar currículo acessando www.vagas.com.br/veracel. Todas as vagas também são destinadas a candidatos portadores de deficiências.

Conta Azul contrata

A Conta Azul, empresa de tecnologia que oferece uma plataforma na nuvem para gestão de negócios, oferece oportunidades de trabalho em diversas áreas, com posições em níveis pleno e sênior. São 60 vagas disponíveis, nas áreas de Engenharia de Software, UX Design, Produto, Comercial, Atendimento ao Cliente, Recursos Humanos e Controladoria. Todas as informações sobre as posições, como os benefícios e localidades, cadastro para os candidatos se inscreverem, estão disponíveis no site: https://contaazul.com/carreiras/.