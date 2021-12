Fabricio Boliveira volta ao especial de Natal 'Juntos, a Magia Acontece'

O ator baiano Fabrício Boliveira volta a dar vida ao personagem André na segunda parte do especial Juntos, a Magia Acontece, que será exibida na Globo neste domingo (19), às 15h30.

O irmão de Vera (Heloisa Jorge), um apaixonado por cinema e que trabalha como assistente de direção, agora encara novos dilemas, em uma trama que envolve temas como masculinidade negra, o excesso de trabalho e a relação familiar.

Para o ator, o programa pode ser interpretado como uma mensagem de esperança, especialmente depois de dois anos marcados pela epidemia de covid. "Esses dois últimos anos foram muito difíceis. Nós perdemos muita gente, foram anos delicados também em vários aspectos, socialmente falando, para a gente como Brasil, como grande coletivo. Então eu acho que esse especial vem trazer uma mensagem de apontar novos caminhos".

Como no primeiro episódio, André e Vera continuam em conflito, com a diferença que estão mais maduros e dispostos a uma conciliação. "A Vera (Heloisa Jorge) e o André estão crescendo profissionalmente. Então, nesse especial eles estão mais cúmplices, mais unidos, apesar de ter um pouco de conflito".

André (Fabrício Boliveira), Letícia (Gabriely Mota) e Vera (Heloisa Jorge) (foto: divulgação)

Segundo Fabrício, seu personagem sofre com o excesso de trabalho. "André é um cara que está ascendendo profissionalmente, então está muito focado no trabalho. Só que, de algum jeito, ele vai descobrir que só o trabalho não completa esse homem".

Outro destaque no especial é o menino Caio, interpretado pelo ator Pedro Guilherme, que fez sucesso em Amor de Mãe. Vizinho da família Santos, que emocionou o público em 2019, Caio deposita na magia do Natal a esperança de poder, finalmente, conhecer o pai com quem nunca conviveu. Filho da artesã Solange (Jéssica Ellen), mãe solo, o menino é amigo de Letícia (Gabriely Mota), que também vai ajudá-lo a realizar seu sonho.

“É uma continuação do especial de 2019. A gente tem a mesma família, no mesmo bairro, com problemas diferentes, mas continua a mesma essência. A história desse especial começa no dia 24 de dezembro. E a gente vê que o Caio, amigo da Letícia, deixou de fazer seu pedido no Natal anterior, e agora ele quer muito que esse sonho se realize, que é conhecer seu pai biológico”, explica a autora Cleissa Regina Martins, que assinou também a primeira edição de ‘Juntos, a Magia Acontece’.

A vida no subúrbio carioca segue dando o tom do especial, que contou com cenas gravadas em Marechal Hermes, Zona Norte do Rio de Janeiro, além das gravações realizadas em novembro nos Estúdios Globo. Também estão no elenco Alice Apolinário, Ana Clara Couto, Gustavo Costa e Ícaro Zulu, que completam o time de atores mirins, interpretando, respectivamente, Nicole, Carol, Gabriel e Pedro, amigos de Letícia e Caio. A atriz Aliny Ulbricht interpreta Juliana, vizinha e amiga de Solange.

Criada e escrita por Cleissa Regina Martins, a segunda edição de ‘Juntos A Magia Acontece’ tem a direção artística de Patricia Pedrosa, supervisão de texto de George Moura e produção de Erika da Matta. A direção de gênero é de José Luiz Villamarim. O especial vai ao ar no dia 19 de dezembro, logo após ‘Zig Zag Arena’.