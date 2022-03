Faça uma declaração de amor à maneira de Bridgerton

Você é fã da série Bridgerton, ambientada na Londres do século XIX? Que tal entrar no clima da série e, em meio a carruagens e figurino daquela época, se declarar ao seu amor? A ação da Netflix, que veicula a série, vai acontecer em Salvador, sábado (2) e domingo (3). As inscrições devem ser feitas até esta quarta (30) neste link. A agenda é limitada com lotação máxima.

Para saber mais, confira o vídeo em que o casal Sabrina Sato e Duda Nagle explica sobre o passo-a-passo para participar da ação.

Serviço

Onde: Parque da Cidade - Salvador

Quando: 2 e 3 de abril (sábado e domingo)

Como participar: Até 30 de março as pessoas poderão agendar seu horário diretamente no Zapflix da Rainha por meio deste link. Agenda limitada com lotação máxima.

Importante: Será exigido comprovante de vacinação e os horários são agendados para evitar qualquer tipo de aglomeração. O espaço será todo higienizado entre um horário e outro

A segunda temporada de Bridgerton

Da Shondaland e do criador Chris Van Dunsen, a segunda temporada de Bridgerton acompanha o Lord Anthony Bridgerton (Jonathan Beiley), irmão mais velho da família e visconde, enquanto ele busca pela esposa ideal. Impulsionado por seu dever de defender o nome da família, a busca de Anthony por uma debutante que atenda aos seus padrões impossíveis parece malfadada até que Kate Sharma (Simone Ashley) e sua irmã mais nova Edwina Sharma (Charithra Chandran) chegam da Índia.

Quando Anthony começa a cortejar Edwina, Kate descobre as verdadeiras intenções dele - um amor verdadeiro não estava no topo de suas prioridades - e decide fazer tudo o que pode para interromper esta união. Mas, ao fazer isso, as lutas verbais de Kate e Anthony apenas os aproximam, complicando a situação para ambos os lados. Do outro lado da Grosvenor Square, os Featheringtons dão as boas-vindas ao mais novo herdeiro de sua propriedade, enquanto Penelope (Nicola Coughlan) continua a navegar pela cidade, mantendo seu segredo mais profundo das pessoas mais próximas a ela.