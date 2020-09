Faça você mesmo: tie dye é sucesso na quarentena

Se tem uma moda que vingou nessa pandemia foi o tie dye. O tingimento artesanal virou febre e representa bem a força do “faça você mesmo”, movimento que conquistou a todos nessa época que ficar em casa virou necessidade. A estampa que ganhou destaque por conta do movimento hippie, mas tem origem nos tingimentos ancestrais presentes ao redor do mundo, retorna com força e de uma maneira mais massiva do que nunca.

Adeptos não faltaram para se render à técnica do “amarrar e tingir” - são essas duas palavrinhas mágicas e a exata tradução do termo em inglês. O agitador cultural Uran Rodrigues (@uranrodrigues), foi um deles. “A paixão pelo universo hippie me fez despertar para esse hobby e tingi tudo dentro de casa”, conta. Cortina, lençol e muitas peças de roupas foram ressignificadas.

Segundo ele, a vida é muito melhor com cores e o tie dye é uma terapia excelente e grande força de expressão. “As amarrações demonstram sentimentos em formas de desenhos”, filosofa. Já a microempreendedora Simoni Teixeira, dona da marca Sibijoux (@sibijoux_ba), resolveu tingir várias peças e fomentar seu negócio, e nem as máscaras escaparam da arte. “Com a pandemia surgiu a obrigatoriedade do uso delas. Com a utilização da técnica, nascem acessórios mais alegres, tudo que estamos precisando agora”, comenta. E você? Já embarcou nessa onda fashion? Aproveita que detalhamos bem todo o passo a passo. Se joga!





Materiais

Para fazer o tingimento com essa técnica, você vai precisar de uma camiseta, de preferência branca, que pode ser fibra natural ou sintética, álcool líquido e tintas para tecido, nas cores que desejar. Quanto mais vibrantes os tons, melhor o resultado. Barbantes, garrafinhas de plástico na quantidade das cores que vai usar, tesoura e uma bacia para colocar a camisa na hora de tingir completam a lista de apetrechos.





Passo a passo

Preparação e amarração - A estampa espiral é uma das mais populares no tie dye. Para fazê-la é necessário abrir a camiseta em uma superfície lisa e com uma das mãos ir franzindo o tecido, partindo do centro, fazendo um grande giro, torcendo toda a peça. Em seguida, amarre com barbante para manter a formatação e criar áreas onde a tinta não vai penetrar. Essa mesma técnica pode ser feita partindo de uma das mangas, da parte inferior da camiseta para variar as estampas.





Tingimento - Transfira a camiseta amarrada para dentro de uma bacia. Dilua cada cor que será aplicada em um recipiente próprio, para não misturar os tons. A quantidade de álcool e tinta depende do efeito desejado. Quanto mais diluída a cor, mais claro fica o tingimento. O importante é diluir bem, agitando a garrafinha, para evitar a formação de coágulos de tintas quando a peça secar. Bisnagas para colocar maionese e katchup são ótimas porque possuem bico que facilita a aplicação da cor. No centro da camiseta, aplique o tom mais vibrante e seguindo o desenho de espiral vá distribuindo as demais cores. Lembre-se de virar a peça e repetir o procedimento no outro lado.





Finalização e cuidados - Deixe o álcool secar, sem mexer a peça, por uns 30 minutos, no mínimo. Depois corte os barbantes e estenda imediatamente a camiseta em um cabide. Deixe secar em local bem arejado, mas sem sol direto. Depois é só lacrar com sua peça, ela já pode ser usada quando seca. Evite lavar com peças brancas e prefira fazer isso a mão.





VIXE

Para qualquer idade

A moda vem revisitando padrões, quebrando rótulos, enaltecendo a representatividade e, assim, abraçando um universo plural. Trazer novas referências é também poder contar outras histórias e trilhar caminhos distintos. Em pensar que o estilo pode melhorar com o passar dos anos, que podemos ousar independentemente de idade, é um respiro fashion. Já se foi o tempo em que é mulher envelhecia e mais nada podia usar. Hoje, ela também é protagonista, veste o que está a fim. E as marcas vêm entendendo esse comportamento e aderindo a causa. Rolou muito sentimento a campanha da brand mineira Fátima Scofield (fatimascofield.com.br), para o Verão, apresentando uma moda atemporal, que perdura por gerações

Puro amor

Conforto é a palavra que pauta esse momento. Se você está atrás de um calçado com essa pegada, mas que ao mesmo tempo traga uma estética fashionista, dá só aquela espiadinha na sandália batizada de Wide da Melissa (lojamelissa.com.br). O vixe amou o modelito tartaruga. Preço: R$ 139,90.





Mais cor

Uma t-shirt bacaninha é peça tem que ter em qualquer guarda-roupa. Mas que tal injetar um pouquinho de cor na sua escolha? Esse modelito hype, garimpado na loja virtual da Slum Brand Store (slum.com.br), fica incrível em um visu com pitada rocker. Dica de stylist: investe em uma bota coturno para deixar a produção ainda mais cool. Preço: R$ 149,90.

Para chamar de seu



Pochete é aquele acessório prático e que pelo visto a moda adotou. E, nesses tempos de pandemia, nunca foi tão funcional. Afinal, nada de sair por aí com um monte de tranqueira, né? Esse modelito com strass da C&A (cea.com.br) é aquele achadinho capaz de fazer muita diferença no look do dia. Preço: R$ 109,99.

Além da corrida





Se tem uma peça que é amiga da quarentena é o short de treino. Você nem precisa ser um fã de esportes, para se render ao conforto desse item, que cumpre diversos papeis e vai além de uma simples corrida, sua função inicial. Já imaginou montar aquele visu bafônico com pegada urbana? A peça que se multiplica é aquela pensada de mil maneiras. Sabe o melhor? Esse achadinho tem tamanho plus size. Onde achar? E-commerce da Nike (nike.com.br). Preço: R$ 99,90.





Solar

Não é porque estamos usando máscara que não dá para investir em um modelo de óculos bem fashion. Até, porque, é mais uma proteção bem-vinda. Esse modelito com lentes amareladas garimpado no e-commerce da Rocka Shades (rockashades.com) tem aquele ar festival e levanta qualquer visu mais basiquinho. Preço: R$ 219,90.