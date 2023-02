Facções rivais trocam tiros após morte de bandido e assusta moradores em Mussurunga

O temor causado pelo barulho de disparos de armas de fogo, levaram os moradores da localidade de Vila Verde, no bairro de Mussurunga, a acionarem a polícia ainda nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (03).

A ação foi provocada pelo confronto entre integrantes de grupos criminosos rivais, que disputam o domínio de territórios na localidade. “Eram mais de 20 pessoas correndo e atirando. São facções diferentes que vivem muito perto”, contou um morador, sem se identificar, por medo de represálias.

Para outro homem, que mora no bairro, a sensação é de insegurança. “Não sei quem chamou a polícia, mas admiro a coragem, porque a bandidagem está muito violenta. Há muito tempo não me sinto seguro”, descreve o morador, que preferiu não se identificar

De acordo com a Polícia Militar (PM-Ba), a troca de tiros aconteceu por volta das 8h, após um homem, com envolvimento no crime, ser morto em Colinas de Mussurunga.

Ainda segundo a PM, um outro homem foi morto durante o tiroteio entre os criminosos. A identidade dele não foi revelada. A autoria e motivação estão sendo investigadas pela Polícia Civil (PC-Ba). No entanto, a guarnição não deu mais detalhes sobre o caso.