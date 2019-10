Facebook faz evento gratuito sobre empreendedorismo em Salvador

O Facebook realiza em Salvador um evento voltado para quem deseja abrir seu próprio negócio, seja para fugir do desemprego ou para incrementar a renda mensal. O Impulsione, que vai ajudar a usar todo o potencial do Facebook, Instagram, Messenger e WhatsApp Business, acontece na capital baiana nesta quarta (23) e na quinta-feira (24). As inscrições para os treinamentos já estão encerradas, mas ainda há vagas para os encontros, consultorias e mentorias. O evento é gratuito.

Veja a programação

23 de outubro - Quarta-feira

16h: Diversidade e empreendedorismo LGBTI

Alan Costa - Idealizador do Coletivo Afrobapho. Formado em Letras Vernáculas pela Uneb. É idealizador do Coletivo Afrobapho - formado por jovens negros LGBT, que utilizam as artes integradas como forma de mobilização social. É produtor cultura e artístico na cena cultural de Salvador. É ativista Campanha "Jovem Negro Vivo" da Anistia Internacional.

Nininha Problemática - Personagem criada pelo artista Rodrigo Santos, é uma drag queen negra e periférica que desde 2017 tem ocupado diversos espaços com seu humor recheado de discursos de empoderamento. Isso porque a personagem reflete em seu trabalho toda sua vivência nos guetos baianos, se tornando uma das maiores personalidades da cidade. Nininha já participou de clipes com Psirico, Attooxxa, Preta Gil, Pabllo Vittar e La Furia. Pra completar, foi a primeira drag queen a desfilar no Afro Fashion Day, o maior desfile de moda negra do Brasil.

Majur - Cantora, compositora e modelo brasileiro. Nascida e crescida na periferia de Salvador, Majur começou a cantar aos 5 anos no coral da Orquestra Sinfônica da Juventude de Salvador. Foi a primeira pessoa na história do Afro Fashion Day a desfilar com roupa feminina sendo geneticamente masculino. Não-binária, negra e gay, Majur se vê como representante de “um tipo de diversidade LGBTI, mas recusa rótulos muito fechados. “Não conseguimos mais dividir as coisas em caixas”, diz.

Hiran - Rapper, negro e gay. O rapper baiano quer ocupar os espaços e emudecer as vozes da homofobia no hip hop. Hiran discursa o rap como política: ''desde a sua gênese, o gênero evidencia a realidade das periferias urbanas e denuncia o preconceito sofrido por seus expoentes. Mas a própria cena sempre foi — e ainda é — predominantemente heterossexual e machista. Contexto muito diferente do que é visto em outros estilos musicais (como o pop), em que a presença de artistas LGBTI cada vez mais em ascensão.''



24 de outubro - Quinta-feira

10h: ElaFazHistória

É voltado para a mulher que está pensando em abrir o próprio negócio ou simplesmente interessada em inovar na carreira.

Palestrantes:

Tamila dos Santos - Assistente Social (Ufba), especialista em Gestão da Inovação Social ( Instituto Amani). Com mais de 8 anos de experiência na área social com projetos voltados à diversidade, inovação e desenvolvimento de pessoas e comunidades. Dentre as organizações que participou, destaca-se a TODXS, sendo Idealizadora do Programa de Embaixadorxs (TODXS), Coordenadora do Programa (2017) e Gestora de Projetos (2017-18). Além de diversas outras instituições como AIESEC, Engajamundo, Vale do Dendê, e Parque Social. É idealizadora, co-founder e CEO da AFROIMPACTO - Hub de desenvolvimento afroempreendedor.

Livia Suarez - Formada em Letras pela UFBA, é cicloativista cultural e fundadora do La Frida Bike, um projeto que une emancipação feminina e mobilidade.

Nara Peixoto - Administradora de empresas, arte terapeuta, facilita processos de Aceleração de Negócios, sendo esse trabalho, voltado para o empoderamento, suporte emocional e emancipação econômica do povo negro.

Amanda Dias - De "apertada" a Coach financeira, há 5 anos Amanda dominou as finanças pessoais e hoje trabalha auxiliando mulheres a também conquistarem sua independência financeira. Adota um modelo de orçamento personalizado que promove saúde financeira, mas também preza pela qualidade de vida. O modelo de dinheiro que as mulheres negras têm hoje é resultado de fatores externos internalizados ao longo da vida. Para ela, a busca por segurança financeira é a principal forma de auto cuidado.

16h: Afrohub

Wesley Nascimento - Jornalista e criador da BATEKOO. É formado em comunicação social com ênfase em jornalismo da UFBA e técnico em computação gráfica. É criador da BATEKOO, plataforma de difusão de cultura da juventude urbana, principalmente negra e LGBT, que realiza trabalhos em diversas frentes como produção cultural, música, dança, educação, audiovisual, dentre outros. O objetivo da plataforma é realizar projetos dentro dessas linguagens a partir de um novo olhar e inovar o mercado brasileiro, dando protagonismo a sujeitos que antes não o tinham.

Jamiele Menezes - Jornalista e diretora da Soteropreta Comunicações. Atua em assessoria de comunicação há mais de 10 anos, criadora e editora chefe do Portal SoteroPreta, primeiro Portal de Notícias exclusivo sobre Cultura Negra em Salvador. É Assessora de Comunicação da Fundação Cultural do Estado da Bahia e do Instituto Cultural Steve Biko - primeiro curso preparatório para o Ensino Superior do Brasil.

João Jorge Rodrigues - Fundador e presidente do bloco afro Olodum. Criado em 1979 como um bloco carnavalesco de moradores do Pelourinho, hoje o grupo cultural tem uma atuação múltipla como organização não governamental de interesse público, ligada ao Movimento Negro, e responsável por escola, projetos sociais, atividades culturais e negócios da indústria criativa de salvador. João Jorge é mestre em Direito Público pela Universidade de Brasília e é membro do conselho da Empresa Brasileira de Comunicação (EBC). Recentemente foi escolhido para integrar a Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra no Brasil na condição de membro consultor.

Serviço

Impulsione com Facebook

23 e 24 de outubro

Onde: Pupileira

- Cerimonial Rainha Leonor (Av. Joana Angélica, 79), Nazaré, Salvador.

Entrada: Gratuita

Inscrições: https://fb.me/impulsioneSSA