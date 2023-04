Facom abre inscrições para curso de jornalismo humanitário promovido pela ONU

A Faculdade de Comunicação da Ufba (Facom) sediará no próximo dia 4 de maio o Curso de Jornalismo Humanitário. A atividade, promovida pela Agência da ONU para Refugiados (ACNUR) e a Cátedra Sérgio Vieira de Mello (CSVM), será gratuita e começa às 8h30 no auditório da instituição.

As inscrições devem ser feitas pelo Sympla.

O curso, destinado a estudantes de jornalismo e demais interessados, tem como objetivo fornecer conhecimentos teóricos e práticos sobre a cobertura de crises humanitárias, incluindo a situação de refugiados e deslocados internos.

Entre os temas abordados, destacam-se: conceitos e fontes de informação para entendimento de contextos e o Jornalismo e a cobertura do tema do deslocamento forçado.

Por meio de aulas e debates com profissionais experientes na área, os estudantes terão a oportunidade de compreender a importância do jornalismo humanitário e como ele pode ajudar a conscientizar o público sobre questões sociais relevantes.

Ao final do curso, cada estudante receberá um certificado de conclusão, com carga horária de 4 horas.

Também ao longo do dia ocorrerá a mesa "Comunicação como ferramenta de enfrentamento das informações falsas, da xenofobia e do racismo", composta pelos professores Wilson Gomes e Nina Santos com mediação de Leonardo Costa. A mesa visa discutir como a comunicação pode ser utilizada para combater a disseminação de informações falsas e promover a tolerância e o respeito às diferenças.

SERVIÇO

O quê: Curso de Jornalismo Humanitário

Quando: 04 de maio de 2023, às 8h30

Onde: Auditório da Faculdade de Comunicação da UFBA, Ondina