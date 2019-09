Fafá de Belém faz show na Pupileira

A paraense Fafá de Belém faz show inédito em Salvador no dia 20 de setembro, no Cerimonial Rainha Leonor, conhecido como Pupileira, em Nazaré.

O show faz parte do Projeto Noites Culturais onde shows diferenciados e mais intimistas de artistas consagrados da música brasileira são realizados no salão do local com acomodações em mesas e cardápio especial.

Em Fafá de Belém e As Guitarradas do Pará, a artista faz uma viagem na sua carreira misturando grandes sucessos como Abandonada e Nuvem de Lágrimas e músicas do cd, Do Tamanho Certo Para o Meu Sorriso. No palco, a cantora vem acompanhada dos músicos Manoel Cordeiro e Felipe Cordeiro. Pai e filho são conhecidos como Combo Cordeiro e também são do Pará.

Os ingressos já estão à venda no Balcão de Ingresso e custam entre R$ 80 e R$ 120. Parte do que for arrecadado no show vai ser destinado aos projetos sociais da Santa Casa da Bahia que atendem mais de 3 mil crianças, jovens e adultos.