Fagner lança biografia e faz show comemorativo dos 70 anos no TCA

Prestes a completar 70 anos, Fagner chega a Salvador para lançar sua biografia e também para apresentar um show comemorativo da carreira. A noite de autógrafos do livro Raimundo Fagner: Quem Me Levará Sou Eu (editora Agir, 440 páginas) será nesta quinta-feira (26), às 19h, na Livraria Leitura do Shopping Bela Vista. Já o show em que interpreta grandes sucessos da carreira acontece na sexta (27), às 21h, no Teatro Castro Alves. Os ingressos variam de R$ 60 a R$ 240.

Já são mais de 45 anos cantando profissionalmente, em uma trajetória que se confunde com a história da própria música brasileira. "Eu tinha esse show em Salvador, e aproveitei para fazer o lançamento do livro, que estou fazendo em várias capitais. É um momento em que eu estou mais próximo do público, que tenho a oportunidade de interagir, conversar, e tem sido bom", diz o cantor. "O que está acontecendo é que uma coisa está favorecendo a outra", avalia.

No show, ele promete fazer a festa de sempre, com um repertório calcado em sucessos da sua carreira, que renderam trilhas de novela e estão entre as músicas mais executadas da rádio. "Não é difícil montar esse show. Eu tenho excelentes músicos, que me acompanham há muito tempo e que se juntaram a mim novamente para esse show. Claro que não ficam de fora as músicas mais conhecidas, mas tem também o que rola dessa química com os músicos e de cada lugar por onde passo", conta.

Fagner vem acompanhado dos músicos André Carneiro (baixo), Robertinho Marçal (bateria), Thiago Almeida (tecladista), Cristiano Pinho (guitarra), Cainã Cavalcante (violão), Manassés (viola). Dentre as canções que ganham vida no palco com a voz grave e inconfundível do cantor, Borbulhas de Amor, Espumas Ao Vento, Canteiros, Revelação e Deslizes.

Biografia

Escrito pela jornalista Regina Echeverria, o livro levou três anos de pesquisa e escrita, até a publicação. “Já conhecia o Fagner há muitos anos, desde a década de 70, quando eu trabalhava na Veja. Desde aquela época, nos falávamos de tempos em tempos, eu ia assistir a shows dele, acompanhava a carreira. Fiquei honrada com o convite, é um personagem polêmico, de história forte, de opiniões firmes”, elogia Echeverria, que já escreveu outros importantes volumes da bibliografia musical brasileira, a exemplo de Furacão Elis (1985), seu mais notável trabalho no gênero.

A autora ressalta a facilidade que teve em acessar documentos, fotografias, entrevistas e reportagens de Fagner durante a pesquisa, devido ao trabalho feito por Marta, irmã de Fagner, que é bibliotecária.

“Perfeccionista, (Fagner) quis rever cada parágrafo, acrescentar detalhes, explicar uma ou outra passagem, dar crédito a todos os que fizeram ou fazem parte de sua vida e carreira”, revela trecho de nota editorial, não assinada, que revela o grau de interferência do artista no livro.

Os encontros enter ele e Regina, no entanto, foram difíceis de acontecer. Justamente porque a agenda dele segue cheia de shows por todo o Brasil. No próximo dia 13, data do seu aniversário, ele faz uma festa ao lado de amigos como Renato Teixeira na funação que mantém em Fortaleza.

SERVIÇO

Livro Raimundo Fagner: Quem Me Levará Sou Eu

Autora Regina Echeverria

Editora Agir

Páginas 440

Preço R$ 49,90

Show de Fagner

Quando: 27 de setembro de 2019 (sexta-feira), 21h

Onde: Sala Principal do Teatro Castro Alves

Quanto: R$ 240 | R$ 120 (filas A a P); R$ 160 | R$ 80 (filas Q a Z8); R$ 120 | R$ 60 (filas Z9 a Z11)

Classificação indicativa: 14 anos