Faixa exclusiva da Vasco da Gama será totalmente bloqueada a partir deste sábado (7)

A faixa exclusiva para ônibus da Avenida Vasco da Gama será totalmente interditada a partir do sábado (7), por conta das obras do BRT, informou a prefeitura. O trecho entre o cruzamento da Avenida Garibaldi até as imediações do prédio da Vigilância Sanitária de Salvador (Visa) já havia sido bloqueado desde julho de 2022.

Com a interdição completa da faixa, as linhas de ônibus que ainda trafegavam pelo trecho passarão a circular pela via principal, utilizando como parada de embarque e desembarque os pontos que já existem na avenida.

Já os ônibus que trafegam na Vasco da Gama com destino ao Vale do Ogunjá que utilizavam a via exclusiva passarão a fazer o retorno em frente ao supermercado Assaí Atacadista.

Agentes de trânsito e transporte e prepostos das empresas estarão pela região para orientar os usuários sobre as mudanças.

Confira as linhas que serão afetadas:





Código LINHA 0805 Lapa x Pituba 1005 Lapa x Itapuã/Praia do Flamengo 1007 Lapa x Terminal Aeroporto/Jardim das Margaridas 1211 Tancredo Neves x Barra 1225 Sussuarana x Barra 1239 Mata Escura x Barra 1388 Estação Pirajá x Barra 3 1413 Boca da Mata x Lapa 0120 Barbalho/Garcia x Shopping Salvador 0530 Cosme de Farias x Lapa 0715 Santa Cruz x Lapa 0718 Vale das Pedrinhas x Lapa/Barroquinha 0728 Nordeste x Ribeira 1633 Mirante de Periperi x Ondina 1661 Base Naval x Campo Grande