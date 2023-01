Fake: é falso que idosa bolsonarista tenha morrido em ginásio da PF

É falsa a informação que circula nas redes sociais e em grupos bolsonaristas de que uma idosa tenha morrido no ginásio da Polícia Federal em Brasília, onde manifestantes golpistas estão presos pelos atos de horror ocorridos na capital no domingo (8). A mentira chegou a ser proferida no plenário da Câmara dos Deputados pela deputada da base bolsonarista, Bia Kicis (PL-DF).

A imagem da suposta idosa que circula nos grupos de WhatsApp e canais bolsonaristas é, na verdade, de um banco de imagens.

Tanto a PF quanto a Secretaria de Saúde do DF negam a ocorrência de óbito. Após a desmobilização do acampamento em frente ao quartel do Exército em Brasília, oito pessoas passaram mal e foram transferidas para o Hospital Sobradinho e para a UPA de Sobradinho, de acordo com a Saúde local.

No total, 1,5 mil pessoas foram detidas após os atos terroristas em Brasília. Destas, 1,2 mil estavam no acampamento.

A Secretária de Saúde, Lucilene Florêncio, e o diretor do Samu, Victor Arimatea, foram pessoalmente até a Academia da PF prestar o apoio necessários às equipes de saúde disponibilizadas para realizar os atendimentos que fossem necessários.