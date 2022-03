Falas de do Val sobre ucranianas são "inaceitáveis", diz encarregado no Brasil

O encarregado de negócios da embaixada da Ucrânia no Brasil, Anatoliy Tkach, disse hoje que os comentários do deputado estadual Arthur do Val (Podemos-SP) a respeito das ucranianas são "inaceitáveis".

Em áudios enviados para amigos divulgados pela imprensa ontem, o parlamentar disse, entre outras agressões, que as mulheres naquele país "são fáceis porque são pobres".

Questionado por jornalistas neste sábado, o chefe da embaixada ucraniana em Brasília preferiu não se alongar, mas falou que caberá à sociedade brasileira julgar o parlamentar.

Mais cedo, o senador Humberto Costa (PT-PE), presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado, afirmou que quer convocar o deputado Arthur do Val após as declarações ofensivas proferidas contra mulheres ucranianas.

Renúncia

O deputado Arthur do Val (Podemos), conhecido como Mamãe Falei, abriu mão de sua candidatura ao governo de São Paulo, após a repercussão dos áudios em que falava sobre as mulheres ucranianas na guerra.

Em um comunicado em suas redes sociais, o parlamentar afirma que suas falas não são corretas "com as mulheres brasileiras, ucranianas e com todas as pessoas que depositam confiança" em seu trabalho.

Ele também citou o projeto de construção de uma terceira via na eleição nacional, e depois anunciou que retiraria a candidatura. "Não tenho compromisso com o erro. Por isso entrei em contato com a presidente do Podemos, Renata Abreu, para retirar minha pré-candidatura ao governo de São Paulo", escreveu o deputado.

Áudios

Nas gravações enviadas a um grupo de WhatsApp, Do Val comenta sobre as policiais da alfândega. "Mano, eu tô mal. Tô mal, tô mal. Eu passei agora, são quatro barreiras alfandegárias. São duas casinhas em cada país. Mano, eu juro para vocês, eu contei: foram 12 policiais deusas.. Mas deusa assim que você casa e você faz tudo o que ela quiser", disse.

Ele também disse que a fila da melhor balada do Brasil "não chega aos pés" da fila de refugiadas na Ucrânia. Arthur do Val viajou à Ucrânia, acompanhado do dirigente do MBL, Renan dos Santos, para relatar o conflito no leste europeu. Durante os últimos dias, o parlamentar utilizou as redes sociais para compartilhar fotos da fronteira e chegou a publicar uma foto na qual afirma estar produzindo Coquetéis Molotov para o exército Ucraniano.

O pré-candidato ao governo também afirmou nos áudios que Renan dos Santos, dirigente do MBL que o acompanhou na Ucrânia, viaja frequentemente para o leste europeu para "pegar loiras". No pedido de desculpas, o deputado disse que errou e que Renan nunca tinha viajado àquela região.