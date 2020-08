Falha em perfil da Decolar provoca envio de mensagens ofensivas

Usuários do Twitter identificaram uma falha no sistema de respostas da empresa Decolar nesta quinta-feira (6) e o resultado foi bem inusitado.

O robô da Decolar envia respostas automáticas para iniciar a interação com usuários utilizando o nome do perfil do usuário.

Com isso, alguns deles passaram a modificar o nome para xingamentos para que o robô utilizasse os palavrões nas respostas automáticas. Em seguida, retornavam para o nome anterior, dando a impressão de que a Decolar havia agredido gratuitamente os usuários. Muitos aproveitaram a falha para fazer piadas. Houve também quem não entendeu a falha e criticou a empresa.

A Decolar se posicionou sobre o caso:

"A Decolar informa que houve uma falha na configuração de seu sistema de respostas automáticas em seu perfil no Twitter. Lamentamos qualquer inconveniente que esta situação tenha provocado. O problema foi resolvido e foram tomadas as providências necessárias para evitar novas ocorrências".