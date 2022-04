Falha em subestação da Chesf deixa dezenas de cidades baianas sem energia

Várias cidades da Bahia ficaram sem energia na manhã desta quinta-feira (7) por conta de um problema em uma subestação da Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf). A interrupção afetou dezenas de municípios nas regiões sul, sudoeste, baixo-sul e centro-sul, de acordo com a empresa.

Em nota, a Chesf diz que o desligamento de cargas na região sul aconteceu às 8h58 dew hoje, por conta de um defeito em equipamento da subestação Funil. Com isso, houve interrupção do fornecimento de energia para as subestações Itapebi, Eunápolis e Teixeira de Freitas.

"O equipamento defeituoso foi isolado e adotadas as providências para reenergização das subestações envolvidas, com a conclusão de todas as ações às 10h44min", diz a companhia no texto.

Entre as cidades que ficaram sem energia estão Itabuna, Ilhéus, Itacaré, Valença, Santo Antônio de Jesus, Canavieiras, Jequié, Porto Seguro, Itamaraju, Teixeira de Freitas e Eunápolis.