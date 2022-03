Falha nas linhas 1 e 2 do metrô gera paralisação do serviço nesta sexta-feira (11)

Uma falha registrada nas linhas 1 e 2 do sistema metroviário Salvador e Lauro de Freitas gerou paralisação total dos serviços no final da tarde desta sexta-feira (11). Impossibilitados de sair ou de usar o transporte, passageiros relataram aglomerações dentro dos trens e nas estações de metrô durante o horário de pico.

Procurada pelo CORREIO, a CCR Metrô Bahia informa que já está atuando para solucionar o problema e os usuários estão sendo informados por meio de mensagens sonoras e orientados pelos Agentes de Atendimento e Segurança (AASs) da concessionária.

"A equipe de manutenção da concessionária está atuando para reestabelecimento da operação e reafirma seu compromisso diário com a prestação de serviço de qualidade e segurança para seus clientes e colaboradores", acrescentou. O motivo da falha não foi esclarecido pela empresa.

A Secretaria de Mobilidade informou que uma operação emergencial para atender os usuários do metrô foi iniciada. "Nas estações foram criadas linhas diretas para bairros que são atendidos pela integração com o metrô. Linhas expressas emergenciais também foram criadas para localidades mais distantes da região central, as quais seguem em direção aos bairros", disse em nota.

Buscando possibilitar um retorno mais rápido dos veículos à região central e reduzir o tempo de espera do usuário, a viagem de volta está funcionando sem paradas.

A Semob orienta os usuários que, se possível, utilizem a integração entre ônibus para otimizar o deslocamento e evitar aglomerações nos pontos. Agentes de trânsito e transporte acompanham a operação, que será normalizada tão logo o metrô volte a funcionar.